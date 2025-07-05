Путин ставит Трампа за ничто: Подоляк резко высказался о переговорах с РФ

Главное из заявления Подоляка:
- Переговоры Трампа с Путиным бессмысленны
- Путин считает, что никакой ответственности за войну не будет нести
- США должны сами для себя принять важное решение
В США должны осознать бессмысленность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и предпринять решительные действия, чтобы сохранить роль глобального лидера. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире FreeДом.
По его словам, это вопрос личной репутации.
"Акцентирую внимание, что любые переговоры с Путиным бессмысленны. Без ощущения Путиным, что он находится в тупике, что ему должно быть страшно, без этого ничего не будет. Путин будет считать себя вправе разрушать международную правовую матрицу, убивать любое количество людей и не нести никакой ответственности", - сказал он.
Советник ОП отметил, что Путин сейчас находится в своем естественном состоянии, когда считает, что никакой ответственности за массовые убийства не будет нести. Кроме того, параллельно с разговором с Трампом РФ нанесла массированный удар по Киеву, а именно - по жилым кварталам.
"Он открыто говорит: "Вы по сути для меня никто, вы ни на какие процессы не влияете". Это вопрос внутреннего ощущения Трампа, готов ли он смириться, что какой-то субъект Путин нелицеприятно и откровенно говорит, что Трамп не играет никакой роли в этом политическом процессе", - говорится в заявлении.
Подоляк добавил, что должно пройти какое-то время для того, чтобы США сами для себя приняли решение: либо они идут по пути превращения из страны-глобального лидера в страну среднего уровня влияния, либо они будут использовать те ресурсы и инструменты, которые у них есть.
"Это не только санкции и милитарные возможности, но и дипломатическое давление на разных уровнях, и информационное давление, которые действительно приведут Путина к хоть какому-то осознанию рисков, с которыми он столкнулся и будет дальше сталкиваться. Для этого нужно какое-то время Трампу и плохо, что это время уходит", - подытожил он.
Разговор Трампа с Путиным - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что ему не удалось достичь никакого прогресса. По его словам, разговор с Путиным был довольно длинным, но "не принес никакого прогресса", и он "недоволен" ситуацией в Украине.
Известно, что в рамках переговоров Трампа и Путина речь шла о том, что переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной. Конкретных дат третьего раунда переговоров не обсуждали.
В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство последним разговором с Владимиром Путиным. По его словам, в Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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