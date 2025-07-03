Зеленский назвал главное условие для мира на фоне переговоров Трампа и Путина

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Зеленский назвал главное условие для мира / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что разговор между Трампом и Путиным, по данным американской стороны начался 3 июля в 17:00 по Киеву.

"Относительно этого диалога, телефонного разговора между Трампом и Путиным - не уверен, что они имеют много общих идей, общих тем для обсуждения, потому что они очень разные люди", - высказал мнение глава государства. видео дня

Смотрите видео заявления Зеленского о переговорах с Путиным:

/ Фото: скриншот

Зеленский отметил, что украинская власть изначально поддерживала инициативу Трампа по безусловному прекращению огня. В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом для достижения мира является личная встреча с Путиным на уровне глав государств.

"Я говорил не один раз, что мы готовы к любому формату встречи, и я думаю, что в России только Путин является тем, кто принимает реальные решения. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы хотим иметь мир", - сказал Зеленский.

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