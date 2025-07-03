На рынке появились первые украинские арбузы: какая цена на них в этом году

Кратко:
- Украинские фермеры начали сбор первых арбузов
- Цены стартуют от 20 грн/кг и на 10% выше, чем в прошлом году
- Массовые продажи ожидаются ближе к середине июля
Сезон бахчевых в Украине стартовал почти одновременно с прошлогодним. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Сейчас к сбору урожая уже приступили фермеры южных областей и Закарпатья.
Пока арбузы поставляют лишь отдельные хозяйства, а оптовые объемы остаются небольшими. Текущая отпускная цена на первые партии колеблется в пределах 20-28 грн/кг ($0,48-0,67/кг). При этом отмечается, что это примерно на 10% дороже, чем в прошлом году на старте сезона.
"Массовые продажи арбузов в Украине начнутся ближе к середине июля", - отмечают участники рынка.
В то же время фермеры прогнозируют возможное снижение цен в ближайшее время из-за увеличения предложения.
Цены на арбузы в украинских супермаркетах на данный момент следующие:
АТБ - 29,89 грн/кг
Сильпо - 32,40 грн/кг, греческие - от 39 грн/кг
Auchan - от 39,90 грн/кг
Novus - от 29,90 грн/кг
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, цены на "синюю жемчужину" упали на 30% - в Украине резко подешевела любимая ягода. Темп падения цен за 3-5 дней составляет 15-30% в зависимости от региона и качества.
Недавно стало известно, что по сообщению аналитиков, в Украине переписали цены на овощи и фрукты. Большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже.
Накануне стало известно, что сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.
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Об источнике: EastFruit
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