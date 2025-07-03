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На рынке появились первые украинские арбузы: какая цена на них в этом году

Руслан Иваненко
3 июля 2025, 18:53
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Фермеры прогнозируют удешевление арбузов в ближайшее время из-за увеличения объемов предложения на рынке.
На рынке появились первые украинские арбузы: какая цена на них в этом году
Фермеры прогнозируют удешевление арбузов в ближайшее время из-за увеличения объемов предложения на рынке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Украинские фермеры начали сбор первых арбузов
  • Цены стартуют от 20 грн/кг и на 10% выше, чем в прошлом году
  • Массовые продажи ожидаются ближе к середине июля

Сезон бахчевых в Украине стартовал почти одновременно с прошлогодним. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Сейчас к сбору урожая уже приступили фермеры южных областей и Закарпатья.

Пока арбузы поставляют лишь отдельные хозяйства, а оптовые объемы остаются небольшими. Текущая отпускная цена на первые партии колеблется в пределах 20-28 грн/кг ($0,48-0,67/кг). При этом отмечается, что это примерно на 10% дороже, чем в прошлом году на старте сезона.

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"Массовые продажи арбузов в Украине начнутся ближе к середине июля", - отмечают участники рынка.

В то же время фермеры прогнозируют возможное снижение цен в ближайшее время из-за увеличения предложения.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на арбузы в украинских супермаркетах на данный момент следующие:

АТБ - 29,89 грн/кг

Сильпо - 32,40 грн/кг, греческие - от 39 грн/кг

Auchan - от 39,90 грн/кг

Novus - от 29,90 грн/кг

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на "синюю жемчужину" упали на 30% - в Украине резко подешевела любимая ягода. Темп падения цен за 3-5 дней составляет 15-30% в зависимости от региона и качества.

Недавно стало известно, что по сообщению аналитиков, в Украине переписали цены на овощи и фрукты. Большинство продуктов подешевели, но есть и те, которые стали дороже.

Накануне стало известно, что сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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