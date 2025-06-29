В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на сыр из-за увеличения стоимости сырья и производства.

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Сравнение цен показывает, что украинский сыр уже стоит больше импортного / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на сыр в Украине растут из-за более дорогого сырья и производства

Украинский сыр дороже импортного на 30-40%

Эксперты прогнозируют возможное удешевление молочной продукции летом

Сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в комментарии "Фокусу" подчеркнул, что формирование цен на сыр во многом зависит от стоимости сырья и затрат на производство, в частности - на электроэнергию.

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"Если игнорировать эту ситуацию - импорт продолжит расти, украинский ценовой сегмент останется потерянным. Нужно постепенное внедрение мер, которые смогут увеличить долю отечественного продукта на прилавках магазинов как со стороны государства, так и бизнеса", - отметил эксперт.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил, что молочная продукция в целом, а также твердый сыр, могут подешеветь летом из-за того, что скот перейдет на открытый выпас.

Стоит отметить, что украинский сыр уже дороже импортного. В частности, средняя цена твердого сыра Гауда отечественного производства в супермаркетах составляет около 587 гривен за килограмм, тогда как импортный продукт стоит примерно 398 гривен, что на 30-40% дешевле.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Речь идет о кефире, сметане и твороге.

Ранее стало известно, что цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.

Недавно сообщалось, что цена на молоко в июле 2025 года будет формироваться под рядом взаимопротивоположных факторов. Из-за недостаточных объемов высокосортного молока на внутреннем рынке, а также отсутствия эффективных программ государственной поддержки может вырасти закупочная цена на молоко.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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