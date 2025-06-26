Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Украинцам придется больше платить за популярный продукт, который употребляет большинство людей.

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Цена на важный продукт в Украине резко вырастет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине в июле 2025 года может подорожать молоко и молочные продукты

Цена на некоторые молочные продуты может вырасти на 6%

Молоко может подорожать на 2%

Цена на молоко в июле 2025 года будет формироваться под рядом взаимопротивоположных факторов. Из-за недостаточных объемов высокосортного молока на внутреннем рынке, а также отсутствия эффективных программ государственной поддержки может вырасти закупочная цена на молоко.

При этом отсутствует действенный механизм государственного регулирования цен на всех этапах товародвижения от производителя до конечного потребителя. И это может приводить к нарушению ценового паритета между его участниками. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" д.э.н. Иван Свиноус в комментарии Главреду.

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"По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, в июле 2025 года будет наблюдаться тренд к снижению закупочных цен на молоко, поступающее на молокоперерабатывающие предприятия от сельскохозяйственных предприятий. Ожидается, что стоимость молока сорта "экстра" будет составлять 15,8 грн/кг, без учета НДС (-0,20грн/кг против июня), высшего сорта - 15,45 грн/кг (-0,25 грн/кг), первого сорта - 15,15 грн/кг (-0,25 грн/кг)", - рассказал эксперт.

Сейчас существует высокая вероятность снижения закупочных цен также в августе-сентябре 2025 года.

Некоторые молочные продукты могут подорожать

В то же время эксперт отмечает, что в июле 2025 года может произойти незначительный рост стоимости молочных продуктов.

"По оценкам ученых Института аграрной экономики, стоимость творога кисломолочного жирностью 9% составит 173 грн/кг (+5% против июня), сметана жирностью 15% - 118 грн/кг (+6%), молока пастеризованного жирностью 2,5% - 42 грн/л (+2%)", - сказал Свиноус.

По его словам, такое подорожание, которое возникнет даже в условиях снижения закупочных цен на молоко, будет вызвано тем, что возрастет стоимость затрат при производстве и сбыте.

"По оценкам ученых Института аграрной экономики, дальнейший рост стоимости молочных продуктов в условиях существенного снижения покупательной способности населения может привести к снижению их потребления, что негативно отразится на перспективах функционирования молокоперерабатывающих предприятий и сельскохозяйственных предприятий - производителей молока", - подытожил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены растут, как на дрожжах - какие базовые продукты подскочили более чем на 20%. Весенние заморозки в мае 2025 года негативно повлияли на стоимость нового урожая овощей и фруктов.

Также ранее сообщалось, что кошелек "вздохнет" с облегчением - в Украине снизятся цены на популярные овощи. Обычно овощи дешевеют в июне, но в этом году сезон сместился на июль.

Напомним, в Украине изменились цены на популярные продукты. Всего за месяц стоимость молочных товаров снизилась на несколько гривен.

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Кто такой Иван Свиноус? Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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