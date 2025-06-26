В Украине изменится погода на выходные: снизится температура и будут дожди

Синоптик предупредила об изменениях погодных условий в выходные 28 и 29 июня.

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Погода в Украине - будет снижение температуры и дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 27 июня

Какой будет погода на выходные, 28 и 29 июня

Где снизится температура воздуха и будут идти дожди

Погода в Украине в пятницу, 27 июня, будет теплой. На юге и на Закарпатье ожидается даже умеренная жара.

В течение дня пятницы ожидается +22...+26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25...+30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что 27 июня наконец стихнет ветер - он станет умеренным или даже слабым.

"Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 27 июня/ meteoprog

Погода в Украине 27 июня/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 27 июня

В Киеве 27 июня также ветер успокоится, будет западного направления, умеренный.

В течение дня температура воздуха в столице Украины будет колебаться около +24 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода в Украине в выходные

Погода в Украине в выходные, 28 и 29 июня, отметится периодическими локальными дождями. Температура воздуха будет невысокой - днем будет +20...+25 градусов, на юге +25...+29 градусов.

Погода в Украине 28 июня/ meteoprog

Погода в Украине 29 июня/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщалось, Украину атакует грозовой шторм - стало известно, какие регионы будут заливать дожди. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

Также ранее Главред сообщал, что раскалит до +30 - синоптик предупредила, когда Украину накроет жара. В некоторых регионах Украины температура может подняться до +32 градусов.

Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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