В Украине изменится погода на выходные: снизится температура и будут дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 27 июня
- Какой будет погода на выходные, 28 и 29 июня
- Где снизится температура воздуха и будут идти дожди
Погода в Украине в пятницу, 27 июня, будет теплой. На юге и на Закарпатье ожидается даже умеренная жара.
В течение дня пятницы ожидается +22...+26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25...+30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что 27 июня наконец стихнет ветер - он станет умеренным или даже слабым.
"Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода", - рассказала синоптик.
Погода в Киеве 27 июня
В Киеве 27 июня также ветер успокоится, будет западного направления, умеренный.
В течение дня температура воздуха в столице Украины будет колебаться около +24 градусов.
Какой будет погода в Украине в выходные
Погода в Украине в выходные, 28 и 29 июня, отметится периодическими локальными дождями. Температура воздуха будет невысокой - днем будет +20...+25 градусов, на юге +25...+29 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщалось, Украину атакует грозовой шторм - стало известно, какие регионы будут заливать дожди. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.
Также ранее Главред сообщал, что раскалит до +30 - синоптик предупредила, когда Украину накроет жара. В некоторых регионах Украины температура может подняться до +32 градусов.
Напомним, мощная магнитная буря влупила по Украине - стало известно, как долго будет бушевать шторм. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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