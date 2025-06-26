Раскалит до +30: синоптик предупредила, когда Украину накроет жара

В некоторых регионах Украины температура может подняться до +32 градусов.

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Какой будет погода в первые дни июля / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в последние дни июня

Когда жара накроет Украину

В каких регионах Украины температура воздуха превысит +30 градусов

Погода вУкраине в первый месяц лета не баловала жарой. И до конца июня не следует ожидать существенного роста температуры. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в последние дни июня в Украине будут умеренные температурные показатели. Также ожидаются кратковременные дожди и перемещением атмосферных фронтов.

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Сегодня, 26 июня, в Западной Европе будет господствовать атмосферный фронт, который уже ночью будет влиять на погоду северной части и большинства центральных областей Украины. Днем пятницы, 27 июня, он переместится и на левобережье, поэтому в Украине будут кратковременные дожди и местами грозы.

Прохладнее всего до 29 июня будет в северных областях, зато тепло будет царить в южной части Украины, а также на Закарпатье, где температура может достигать +28+32 градусов.

"С воскресенья, 29 июня, атмосферное давление начнет повышаться, над Европой будет устанавливаться антициклональный характер погоды. Осадки будут прекращаться, будет больше солнечных дней. Соответственно, температурные показатели также начнут расти", - предупредила Птуха.

Поэтому уже с начала следующей недели в большинстве областей Украины температура днем повысится до +24+30 градусов, а в первые дни июля синоптик прогнозирует жару более 30 градусов тепла на юге и юго-востоке.

Птуха предупредила, что на фоне потепления в Украине прекратятся осадки, что в определенных регионах на юге и в центре Украины может привести к засухе и повышению пожарной опасности.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в течение недели 23-29 июня будет неустойчивой и свежей. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы. Средняя месячная температура будет колебаться в пределах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, что на 2-2,5° выше нормы.

Накануне стало известно, что погода в Украине, по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, в ближайшие месяцы будет засушливой, а в целом лето в 2025 году будет жарким.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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