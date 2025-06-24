Столбики термометров поднимутся выше нормы: погода в июле приготовила сюрпризы

Вы узнаете:
- Какой будет погода в июле 2025 года
- Готовиться ли украинцам к жаре
Июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В прогнозе говорится, что средняя месячная температура будет колебаться в пределах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, что на 2-2,5° выше нормы.
Также июль не будет щедрым на осадки. По прогнозу, месячное их количество ожидается 25-73 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм. Это лишь 64-79% от нормы.
По данным Укргидрометцентра, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды.
Между тем синоптик Виталий Постригань сообщил, что июль 2025 года попытается компенсировать жаркие градусы.
В частности, он привел пример Черкасской области, где июнь может стать рекордным по температурным перепадам и засухе за последнее столетие метеонаблюдений.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, погода в Украине в среду, 25 июня, отметится колебаниями температуры воздуха в умеренных пределах. Самая высокая температура воздуха ожидается на юге, востоке, на Закарпатье - там столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше.
Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.
Недавно синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также заявляла, что в Украине продолжается период неустойчивой погоды под влиянием северо-западных атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди, местами - с грозами.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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