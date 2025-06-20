Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

С выходных начнет формироваться антициклон с запада, что улучшит погоду, прогнозирует Наталья Птуха.

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В ближайшие дни в Украину вернется настоящее тепло / Фото: скриншот

Что прогнозирует Птуха:

В ближайшие дни украинцев ожидает постепенное улучшение погоды

Жаркой погоды пока не ожидается

На юге возможен рост температуры до +30°C и выше

В Украине продолжается период неустойчивой погоды под влиянием северо-западных атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди, местами - с грозами. Однако уже с начала следующей недели погодная ситуация существенно изменится. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

"Сейчас территория Украины продолжает находиться под влиянием северо-западных процессов. Поэтому атмосферные фронты, которые перемещаются с северо-запада, формируют такую вот неустойчивую погоду с кратковременными дождями. Днем во время атмосферного фронта местами могут поступать грозы", - отметила она. видео дня

Птуха пояснила, что за атмосферными фронтами поступает прохладный воздух с северных широт, что вызывает снижение температуры. Дополнительный дискомфорт украинцам может создавать порывистый северо-западный и западный ветер.

Однако уже в выходные, начиная с субботы, с запада начнет формироваться поле повышенного атмосферного давления - антициклон, который будет распространяться по территории страны и будет способствовать постепенному улучшению погодных условий.

Впрочем, по словам Птухи, уже с воскресенья, 22 июня, ситуация начнет меняться. С запада Европы в Украину начнет заходить антициклон, то есть область повышенного атмосферного давления. Его влияние будет ощутимым с понедельника, 23 июня.

"Поэтому уже будет немного легче", - отметила синоптик.

Сначала влияние антициклона почувствует Правобережье Украины, а затем и остальная территория. Постепенно уменьшатся осадки, а прогрев воздуха в дневные часы также будет более интенсивным.

Относительно температурных показателей Птуха прогнозирует, что в ближайшие дни ожидается:

Ночная температура будет оставаться в пределах 8-13°C (на побережье - до 17°C);

Дневная температура в субботу, 21 июня, преимущественно 16-23°C;

В воскресенье и понедельник, 22-23 июня, несколько теплее - 19-24°C;

Самые высокие температуры с 22-23 июня прогнозируются на западе и юге Украины - 23-29°C.

"Пока такой какой-то жаркой погоды не ожидаем. Разве что по южным областям уже может быть местами 30°C и немного выше на следующей неделе", - добавила Птуха.

Также, по прогнозу синоптика, постепенно будут расти ночные температуры. В начале недели ожидается около 9-15°C, а с середины - уже 15-20°C.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 20 июня, в Украине ожидается прохладная погода: +15...+21°C, на юге - теплее, до +25°C. Из-за противостояния циклона на востоке и антициклона на западе возможны дожди с грозами.

Также 20 июня в Украине ожидается жаркая, но местами дождливая и грозовая погода. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение (І уровень опасности) для западных, северных и центральных областей.

Кроме этого, в большинстве областей Украины выходные будут прохладными. Ночная температура местами будет опускаться до +6°C, а дневная - будет на 4-6° ниже нормы. Ветер порывистый, дожди и грозы - в отдельных регионах.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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