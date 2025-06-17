Жара и дожди: как будет меняться погода в ближайшее время

18 июня в Украине будет преимущественно сухая погода, но вероятны незначительные осадки.

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Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 18 июня

Где температура воздуха повысится до +31 градуса

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 18 июня будет жарко, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До 19 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины. Более безопасно будет в Крыму, большинстве северных, Ровенской, Черновицкой и Харьковской областей.

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Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 июня дожди будут на востоке, севере и юго-востоке. В Киеве возможен небольшой дождь вечером. Температура воздуха повысится до +24 градусов. Уже 20 июня в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 июня

В Украине 18 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, на юге страны до 20°; днем 24-29°, в северных и восточных областях 21-26°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 18 июня в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: meteoprog

Погода 18 июня в Киеве

В Киеве 18 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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