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Ударит +30 градусов: стала известна дата сильной жары

Алёна Воронина
16 июня 2025, 12:15
173
Уже скоро температура воздуха начнет подниматься еще больше.
Девушка, лето, жара
Погода в Украине - ударит +30 градусов/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине во вторник, 17 июня
  • Когда в Украине температура воздуха поднимется до +30 градусов
  • Где и когда будут дожди с грозами

Погода в Украине во вторник, 17 июня, будет с осадками - во многих областях ожидаются дожди с грозами.

Но при этом температура воздуха начнет еще больше подниматься и в некоторых областях уже ожидается +30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге - только в Одесской области. Ветер никак не успокоится, будет северо-западным, временами порывистым. Температура воздуха должна была бы угодить всем, днем ожидается +21...+26 градусов, на юге +25...+30 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время она отметила, что небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, там будет +17...+22 градуса.

Погода в Украине 17 июня
Погода в Украине 17 июня/ meteoprog
Погода в Украине 17 июня
Погода в Украине 17 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 17 июня

В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков.

Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

"Будет в целом в Киеве тепло, только 20-го и 21-го июня похолодает на несколько градусов", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода в Украине в течение недели

Синоптик отметила, что неделя будет теплой, на юге жаркой. В пятницу, 20 июня, похолодает (кроме юга), а периодические дожди будут преимущественно по северу Украины.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик сказала, когда летняя жара снова накроет Украину. По словам Диденко, на протяжении ближайших дней в Украине будет преобладать умеренная температура воздуха.

Также ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - стало известно, из каких регионов отступят дожди и стужа. Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.

Напомним, ударит аномальная жара - стало известно, когда Украину накроет засуха. Сейчас говорить о температурных рекордах еще рано.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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