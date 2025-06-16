Ударит +30 градусов: стала известна дата сильной жары

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине во вторник, 17 июня
- Когда в Украине температура воздуха поднимется до +30 градусов
- Где и когда будут дожди с грозами
Погода в Украине во вторник, 17 июня, будет с осадками - во многих областях ожидаются дожди с грозами.
Но при этом температура воздуха начнет еще больше подниматься и в некоторых областях уже ожидается +30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге - только в Одесской области. Ветер никак не успокоится, будет северо-западным, временами порывистым. Температура воздуха должна была бы угодить всем, днем ожидается +21...+26 градусов, на юге +25...+30 градусов", - рассказала синоптик.
В то же время она отметила, что небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, там будет +17...+22 градуса.
Погода в Киеве 17 июня
В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков.
Температура воздуха составит +22...+24 градуса.
"Будет в целом в Киеве тепло, только 20-го и 21-го июня похолодает на несколько градусов", - предупредила Диденко.
Какой будет погода в Украине в течение недели
Синоптик отметила, что неделя будет теплой, на юге жаркой. В пятницу, 20 июня, похолодает (кроме юга), а периодические дожди будут преимущественно по северу Украины.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, синоптик сказала, когда летняя жара снова накроет Украину. По словам Диденко, на протяжении ближайших дней в Украине будет преобладать умеренная температура воздуха.
Также ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - стало известно, из каких регионов отступят дожди и стужа. Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.
Напомним, ударит аномальная жара - стало известно, когда Украину накроет засуха. Сейчас говорить о температурных рекордах еще рано.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 отличия
- Кто настоящий владелец кота: нужно ответить за 9 секунд
- Что делать со старыми иконами: священник дал ответ
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред