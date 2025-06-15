Синоптик сказала, когда летняя жара снова накроет Украину

По словам Диденко, в течение ближайших дней в Украине будет преобладать умеренная температура воздуха.

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Погода на 16 июня / Фото: ua.depositphotos.com

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Какой будет погода 16 июня

Где возможны грозы и порывистый ветер

В понедельник, 16 июня, на Левобережье Украины будет дождливо. Почти по всей территории страны будет ветрено. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, в понедельник дожди ожидаются на Левобережье Украины, тогда как на Правобережье будет преобладать солнечная погода.

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"Ветер до сильного удержится почти повсеместно, разве что на западе и в Луганской и Донецкой областях - без штормовых порывов, умеренный", - написала синоптик.

А температура воздуха в течение дня 16 июня составит +22...+27 °С, в восточной части будет свежее, +19...+22 °С.

Прогноз осадков на 16 июня / фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 16 июня

По словам Диденко, в Киеве первый рабочий день будет теплым, солнечным и без осадков. Температура воздуха будет достигать +23...+25 °С.

Синоптик добавила, что в ближайшее время не стоит ждать жары.

"Кому хочется жары - не видно в ближайшей перспективе особой, разве что на юге Украины подтянется местами до +28...+30 °С, а 20-го июня, в пятницу даже кратковременно похолодает до +17...+22 °С", - резюмировала Диденко.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в Украине 15 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди почти во всех областях Украины. Сухо будет лишь в западных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Как писал Главред, на протяжении новой рабочей недели, с 16 по 22 июня, в Украине будет преобладать прохладная погода. Местами возможны грозы и порывистый ветер. Лишь в южных регионах ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры воздуха.

Кроме того, в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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