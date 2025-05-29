Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Экстремальная погода и смертоносная жара: синоптики дали тревожный прогноз на 5 лет

Анна Ярославская
29 мая 2025, 10:37
352
Глобальное потепление набирает обороты и увеличивает риски серьезных последствий, в. том числе и возникновение переломных моментов в климатической системе.
Погода, Земля, глобальное потепление
Землю ждет "климатический удар" в ближайшие пять лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Таяние ледников скоро может вскоре достичь точки невозврата
  • Средняя температура повысится как минимум на 1,5 °С

В течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повыситься на 1,5 градуса по Цельсию.

Аналитики ссылаются на ежегодный отчет Всемирной метеорологической организации и Метеорологического бюро Великобритании, передает CNN Climate.

видео дня

Ученые предупреждают, что таяние морского льда и ледников может вскоре достичь точки невозврата, что будет иметь драматические последствия для повышения уровня моря.

Также сообщается о 80% вероятности того, что по крайней мере один год в течение следующих пяти станет самым теплым за всю историю наблюдений. Не исключено, что в один из этих лет средняя температура будет как минимум на 1,5 °С выше, чем в эпоху до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, нагревающего планету.

Синоптики отмечают, что вероятность этого составляет 1%, но даже это является значительной и отражает то, как вероятность года с температурой большей на 1,5 °С выросла за последнее десятилетие.

Ожидается, что потепление в Арктике продолжит значительно опережать остальной мир, при этом потепление более чем в 3,5 раза превысит средний мировой показатель во время полярной зимы. Наряду с таянием ледяных щитов и повышением уровня моря, каждая доля градуса потепления все также будет приводить к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла и сильные ливни.

"Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет не дает никаких признаков передышки в ближайшие годы, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет усиливаться", – заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт.

По словам ученых, прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений. Последние же пять лет характеризовались ухудшением экстремальных явлений по всему миру, от беспрецедентных волн тепла до смертоносных наводнений на суше из-за быстро усиливающихся ураганов.

"Отчеты содержит выводы из более чем 200 прогнозов компьютерных моделей, выполняемых 15 научными институтами по всему миру. Там отмечается, что последние пятилетние прогнозы этой группы оказались весьма точными в глобальном масштабе, при этом точность прогнозов на более региональных уровнях была ниже", – говорится в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

Тем временем заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, почему погода в Украине стала такой переменчивой, каким будет лето в Украине, и почему осень придет в нашу страну так рано. Детальнее читайте в материале: Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

синоптик прогноз погоды глобальное потепление новости Украины и мира Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подготовилась: в НГУ предупредили об опасности захвата важного города

РФ подготовилась: в НГУ предупредили об опасности захвата важного города

11:46Фронт
"Бесконечно долгая" война и капитуляция: в ISW раскрыли подлую стратегию Путина

"Бесконечно долгая" война и капитуляция: в ISW раскрыли подлую стратегию Путина

10:46Война
Руководил бомбардировками Мариуполя: в России взорвали Заура Гурциева

Руководил бомбардировками Мариуполя: в России взорвали Заура Гурциева

09:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Китайский гороскоп на сегодня 29 мая: Быкам - обиды, Тиграм - драма

Китайский гороскоп на сегодня 29 мая: Быкам - обиды, Тиграм - драма

"Кто вообще одобрил": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ

"Кто вообще одобрил": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

29 мая - Вознесение Господне: как провести этот церковный праздник

29 мая - Вознесение Господне: как провести этот церковный праздник

Последние новости

11:51

Когда погода устроит два "выходных" от дождей: синоптик назвала даты

11:47

Не достаточно: Меган Маркл виновато призналась, чего ей не хватает в жизни

11:46

История с импичментом Трампа может повториться снова: Золотарев назвал причинуВидео

11:46

РФ подготовилась: в НГУ предупредили об опасности захвата важного города

11:15

Украинцам массово приходят письма от "налоговой": почему опасно их открывать

Украина рискует остаться один на один с Россией, Трамп "съезжает с темы" – ЗолотаревУкраина рискует остаться один на один с Россией, Трамп «съезжает с темы» – Золотарев
10:52

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

10:49

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Змеям - враги, Свиньям - стресс

10:46

"Бесконечно долгая" война и капитуляция: в ISW раскрыли подлую стратегию Путина

10:37

Экстремальная погода и смертоносная жара: синоптики дали тревожный прогноз на 5 лет

Реклама
10:16

ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги: клиенты бьют тревогу

09:52

Руководил бомбардировками Мариуполя: в России взорвали Заура ГурциеваВидео

09:27

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

09:20

Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

09:12

Время "подходит к концу": Маск покидает администрацию Трампа

09:02

Перед пожаром были слышны взрывы: в Петербурге горел важный для РФ завод

08:22

Наступление РФ на Сумы: известно, какую зону хотят оккупировать россияне

08:10

Что сломает нерешительность Трампа?мнение

08:07

"Я не могла не приехать": как выглядит могила Максима Нелипы

08:03

Меморандум Путина о мире: в Reuters узнали, чего хочет Кремль

07:10

Число 97 найдет только "эксперт по головоломкам": загадка на внимательность

Реклама
06:53

Дроны атаковали Подмосковье, гремели взрывы, закрыт аэропорт: деталиВидео

06:25

Гороскоп на завтра 30 мая: Тельцам - комплименты, Водолеям - грандиозная прибыль

06:10

Россиянам можно устроить месячник больших пожаровмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 5 отличий в картинках со спящим ребеном за 25 секунд

05:00

Будут ли отключать свет летом в домах украинцев: эксперт дал ответ

04:30

Ошибка, которую делает большинство: место, где нельзя хранить зубную щеткуВидео

04:29

Почему корабли называют женскими именами: причина известна не всем

04:09

Кто придумал название Карпаты и какое второе название гор - ответ удивитВидео

03:30

Атака широким фронтом: эксперт об угрозе наступления РФ на Сумы

02:56

Как уберечь баклажаны от колорадских жуков с помощью бутылки из-под воды

02:31

Не западные санкции: Некрасов сказал, что убьет экономику РФ

01:30

Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

01:01

"Места уже определены": в Беларуси мечтают о размещении "Орешника" до конца года

00:47

Впервые за полгода: Барака и Мишель Обаму застукали вместе на фоне слухов о разводе

28 мая, среда
23:57

Зеленский якобы срочно прервал визит в Германию - что произошло на самом деле

23:49

Наступление россиян в Сумской области: Жорин назвал главную цель врага

23:15

Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы

23:05

"Все глубже и глубже": Хайек сделала громкое заявление о муже после 16 лет брака

23:04

"Перформанс" для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной

22:58

Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям: четкий сигнал из Берлина

Реклама
22:58

Почему в воскресенье нельзя подстригать ногти и волосы: священник удивил ответом

22:43

Осталось мало: звезда "Гарри Поттера" рассказала, что скоро умрет

22:16

Отказался от милитари-стиля: Владимир Зеленский покорил своим новым имиджем

22:13

Что первым видите на картинке: тест, который "считает" ваш характер

22:05

"Меня трусило": участник "Мастер Шеф" рассказал, что происходит за кулисами шоуВидео

22:04

Украина передала России документ с условиями прекращения огня - что известно

21:35

"Лежал убитый возле дома": Ирина Федишин сообщила о трагедии в семье

21:33

США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

21:24

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

21:02

Регионы по всей России охватили масштабные антивоенные протесты - что происходит

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонНастя КаменськихАлла ПугачеваВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять