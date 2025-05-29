Экстремальная погода и смертоносная жара: синоптики дали тревожный прогноз на 5 лет

Глобальное потепление набирает обороты и увеличивает риски серьезных последствий, в. том числе и возникновение переломных моментов в климатической системе.

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Землю ждет "климатический удар" в ближайшие пять лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Таяние ледников скоро может вскоре достичь точки невозврата

Средняя температура повысится как минимум на 1,5 °С

В течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повыситься на 1,5 градуса по Цельсию.

Аналитики ссылаются на ежегодный отчет Всемирной метеорологической организации и Метеорологического бюро Великобритании, передает CNN Climate.

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Ученые предупреждают, что таяние морского льда и ледников может вскоре достичь точки невозврата, что будет иметь драматические последствия для повышения уровня моря.

Также сообщается о 80% вероятности того, что по крайней мере один год в течение следующих пяти станет самым теплым за всю историю наблюдений. Не исключено, что в один из этих лет средняя температура будет как минимум на 1,5 °С выше, чем в эпоху до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, нагревающего планету.

Синоптики отмечают, что вероятность этого составляет 1%, но даже это является значительной и отражает то, как вероятность года с температурой большей на 1,5 °С выросла за последнее десятилетие.

Ожидается, что потепление в Арктике продолжит значительно опережать остальной мир, при этом потепление более чем в 3,5 раза превысит средний мировой показатель во время полярной зимы. Наряду с таянием ледяных щитов и повышением уровня моря, каждая доля градуса потепления все также будет приводить к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла и сильные ливни.

"Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет не дает никаких признаков передышки в ближайшие годы, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет усиливаться", – заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт.

По словам ученых, прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений. Последние же пять лет характеризовались ухудшением экстремальных явлений по всему миру, от беспрецедентных волн тепла до смертоносных наводнений на суше из-за быстро усиливающихся ураганов.

"Отчеты содержит выводы из более чем 200 прогнозов компьютерных моделей, выполняемых 15 научными институтами по всему миру. Там отмечается, что последние пятилетние прогнозы этой группы оказались весьма точными в глобальном масштабе, при этом точность прогнозов на более региональных уровнях была ниже", – говорится в сообщении.

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