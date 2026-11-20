Герань лучше всего перезимовывает в светлом прохладном месте. Садоводы рассказали, можно ли хранить цветок в подвале и как подготовить растение к весне.

https://glavred.info/dim/navishcho-babusi-pidvishuvali-geran-dogori-nogami-zabuta-hitrist-10813652.html Ссылка скопирована

Герань зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где лучше хранить герань зимой - в подвале или на лестничной клетке

При какой температуре растение хорошо переносит зимовку

Как сохранить герань до весны по старинному методу

Герань, которую также называют пеларгонией, украшает балконы, подоконники и террасы в течение всего теплого сезона. Однако с наступлением холодов растению требуются особые условия. Неправильно выбранное место для зимовки может привести к пожелтению листьев, вытягиванию побегов и даже гибели растения. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, лучшим местом для зимовки герани обычно является светлое прохладное помещение с температурой 5–10 °C. В то же время существует старинный способ хранения растения в темном подвале, которым пользовались ещё наши бабушки и дедушки.

видео дня

Оба метода могут помочь сохранить герань до весны, но имеют существенные различия.

Где лучше хранить герань зимой

Для большинства сортов пеларгонии лучше всего подходит светлое помещение, в котором температура поддерживается примерно на уровне 5–10 °C.

В таких условиях растение замедляет рост, но не прекращает его полностью. Оно может сохранять зеленую листву, а некоторые сорта даже продолжают цвести.

Лучшими местами для зимовки могут служить неотапливаемая лестничная клетка с окном, закрытая веранда, прохладный зимний сад или светлый гараж, защищенный от морозов.

Британское Королевское садоводческое общество (RHS) также рекомендует обеспечивать теплолюбивым пеларгониям защиту от мороза и достаточное освещение.

Однако важно учитывать фактическую температуру в помещении.

Например, лестничная клетка между отапливаемыми квартирами может оказаться слишком теплой. Зато у входной двери в морозные ночи температура иногда опускается ниже допустимого уровня.

Поэтому перед размещением герани желательно проверить температуру с помощью термометра.

Видео о том, каких ошибок не стоит допускать при уходе за геранью, можно посмотреть здесь:

Почему герань не стоит оставлять в темном подвале с листьями

Герань, которая продолжает расти и сохраняет листья, нуждается в свете даже зимой.

Если поставить горшок с зеленым растением в темный подвал, оно постепенно начнет терять свою декоративность.

Из-за недостатка освещения побеги могут становиться длинными, тонкими и бледными. Листья будут желтеть и постепенно опадать.

Особенно нежелательно сочетание темноты и относительно высокой температуры, ведь растение будет продолжать расти без достаточного количества света.

Специалисты Университета Висконсина рекомендуют для зимовки пеларгоний в горшках использовать хорошо освещенные места, в частности солнечные подоконники или специальные лампы для растений.

В то же время тёмный подвал может подойти для другого способа зимовки, при котором герань хранят без почвы в состоянии покоя.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как сохранить герань зимой по методу наших бабушек

Существует старинный способ зимовки пеларгонии, который предполагает хранение растения без горшка и почвы.

Для этого герань выкапывают или осторожно извлекают из контейнера до наступления сильных морозов.

После этого с корней стряхивают лишнюю землю, а растение подвешивают корнями вверх в прохладном помещении.

Оптимальная температура для такого способа составляет примерно 7–13 °C.

Со временем листья высыхают и опадают, поскольку растение переходит в состояние покоя.

Как подготовить герань к хранению без почвы:

Осторожно извлечь растение из горшка.

Стряхнуть лишнюю почву с корневой системы.

Осмотреть растение и удалить поврежденные части.

Подвесить герань корнями вверх в прохладном помещении.

Периодически проверять состояние стеблей и корней.

При необходимости увлажнять корневую систему, чтобы не допустить полного высыхания.

По рекомендациям специалистов Университета Висконсина, зимой корни можно несколько раз замачивать в воде на несколько часов, после чего растение снова подвешивают для хранения.

Вместо подвешивания можно использовать большой бумажный пакет, оставляя его открытым для циркуляции воздуха.

Однако такой метод подходит не для всех растений. Ослабленные экземпляры могут не пережить зимовку без почвы, поэтому надежнее дополнительно сохранить несколько черенков.

Как часто поливать герань зимой

Еще одно распространенное заблуждение - поливать герань зимой так же часто, как летом.

В прохладном помещении растение растет значительно медленнее, поэтому нуждается в меньшем количестве влаги.

Если почва будет постоянно оставаться влажной, корни могут начать загнивать.

Поэтому во время зимовки в горшке полив нужно существенно сократить.

Перед поливом желательно проверять состояние почвы. Она должна частично просыхать между поливами, но не пересыхать полностью на длительное время.

Особенно осторожно нужно поливать растения, которые находятся в прохладных помещениях.

Пеларгонии, хранящиеся без почвы по старинному методу, не нуждаются в обычном поливе. Зато необходимо следить, чтобы корни не высохли окончательно.

Как разбудить герань после зимовки

Подготовку к новому сезону обычно начинают в марте.

Растения, зимовавшие без почвы, нужно внимательно осмотреть. Высохшие и поврежденные части удаляют, а живые побеги при необходимости укорачивают.

Сильно вытянутые стебли можно обрезать примерно до трети первоначальной длины, оставляя здоровые участки.

После этого герань высаживают в горшки со свежим субстратом, осторожно поливают и ставят в хорошо освещенное место.

Восстановление роста может занять некоторое время, поэтому не стоит ожидать мгновенного появления новых листьев.

Герань, зировавшая на светлой лестничной клетке, обычно требует меньшей подготовки.

Весной достаточно удалить поврежденные листья, укоротить слишком длинные побеги и постепенно увеличить полив.

Также можно обновить почву или пересадить растение в более крупный горшок, если корневой системе стало тесно.

Когда можно выносить герань на балкон весной

Вернуть пеларгонию на балкон или террасу можно после окончания периода ночных заморозков.

В Украине сроки зависят от региона и погодных условий. Во многих областях это происходит в мае, однако при холодной весне растениям может потребоваться защита дольше.

Перед окончательным выносом герань необходимо постепенно приучать к внешним условиям.

Сначала её желательно оставлять на несколько часов в защищённом от ветра месте, избегая прямого полуденного солнца.

Постепенно продолжительность пребывания на открытом воздухе можно увеличивать.

Резкое изменение условий может вызвать стресс и повреждение листьев.

Что лучше для зимовки герани - подвал или лестничная клетка

Выбор зависит от условий в помещении и способа хранения растения.

Если герань остается в горшке с зеленой листвой, лучше выбрать светлую прохладную лестничную клетку или другое помещение с температурой 5–10 °C.

В темном подвале растение с листьями может вытягиваться, ослабевать и терять декоративность.

Зато подвал может подойти для хранения пеларгонии без почвы, когда растение подвешивают корнями вверх и поддерживают в состоянии покоя.

При этом важно обеспечить надлежащую температуру, вентиляцию и периодически проверять состояние корневой системы.

Если герань хранится в общей лестничной клетке многоквартирного дома, горшки не должны препятствовать проходу или перекрывать эвакуационные пути.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред