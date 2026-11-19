Проблемы с поставками через Крымский мост могут вынудить российский Генштаб изменить планы на фронте.

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Удары по Крымскому мосту скажутся на фронте / Коллаж: Главред, фото: Dnipro Osint, скриншот

Что известно:

Крым оказался в оперативном окружении с военной точки зрения

Жданов предупредил о проблемах со снабжением российских войск

РФ может усилить атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Российская армия лишилась важного маршрута снабжения через Керченский пролив. После разрушения автомобильной части Крымского моста и нового удара по железнодорожной переправе возможности оккупантов использовать этот маршрут ограничены.

Это может создать дополнительные проблемы с военной логистикой российской группировки на юге Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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По его словам, с военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении. Трасса Р-280, ведущая на полуостров, находится под огневым контролем украинских военных, а автомобильная часть Крымского моста разрушена. В то же время после нового удара по железнодорожной части переправы движение поездов также остановлено.

"А фронт очень хорошо почувствует разрушение моста, причем почувствует вплоть до Орехова", - подчеркнул эксперт.

В то же время Жданов обратил внимание ещё на один важный для российской армии участок железнодорожной инфраструктуры - мост через реку Кальмиус. Он является частью новой ветки на Мелитополь, которую россияне построили в прошлом году.

По словам эксперта, уничтожение этой переправы может существенно затруднить снабжение российских группировок войск "Днепр" и "Запад".

"Если железнодорожный мост через Кальмиус обрушить, то российские группировки войск "Днепр" и "Запад" окажутся на голодном пайке", - пояснил Жданов.

Также эксперт предположил, что в ближайшее время российский Генштаб может усилить наступательные действия на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Он связывает это с необходимостью расширить сухопутный коридор, который после нарушения сообщения через Крымский мост остается единственным маршрутом, соединяющим оккупированный полуостров с Россией.

В то же время этот путь находится под огневым контролем Сил обороны, что создает дополнительные риски для российской военной логистики.

"И я думаю, что в ближайшее время российский Генштаб начнет массированную атаку на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Потому что для них это единственный способ расширить сухопутный коридор. Сейчас он составляет около 100 км, и с помощью middle strike мы контролируем его на всю глубину. А у россиян теперь это единственная артерия, связывающая Крым с Российской Федерацией", - подчеркнул эксперт.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему Керченский мост важен для российской армии

Переправа является одним из ключевых маршрутов, по которым Россия снабжает свои оккупационные группировки на юге Украины. По ней перевозят топливо, боеприпасы и военную технику.

В Генштабе ВСУ отмечают, что Россия использовала мост как символ оккупации Крыма и годами заявляла о его защищенности от украинских ударов.

"Этот мост - главная сухопутная артерия, по которой армия РФ снабжает свои оккупационные группировки на юге топливом, боеприпасами и техникой. Россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он "недосягаем" и "неуязвим". У "Нептуна" с такими символами свои счёты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота РФ - крейсера "Москва". Теперь "Нептуны" и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, с помощью которого оккупанты держатся за Крым", - говорится в сообщении.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Как писал Главред, ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто. Оккупационные власти признали удар беспилотников по переправе, автомобильная часть которой уже не работает после того, как 16–17 ноября обрушилась ее центральная арка.

Напомним, еще 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

В Минобороны Украины объяснили, что означает выход моста из строя для оккупантов. Там подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора. Меньше маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.

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