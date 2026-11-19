В результате российских атак повреждены многоэтажные дома, частные дома и объекты инфраструктуры.

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Россия нанесла удары по жилым домам в нескольких областях / Коллаж: Главред, фото: ОВА, ГСЧС

Что известно:

В Запорожье в результате атаки РФ погиб человек, ещё шестеро ранены за сутки

В Днепропетровской области в результате обстрелов пострадал 50-летний мужчина

В Чугуеве четверо людей получили ранения, ещё пятерых спасли из дома

Российские войска продолжают обстреливать украинские регионы. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и предприятия, возникли пожары. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Вечером 18 ноября российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки загорелись три частных дома и автомобиль. Ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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В то же время председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что за сутки в результате российских ударов по региону погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Всего поступило 104 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Удар РФ по Запорожью / Фото: ОВА

Под российским обстрелом оказалась и Днепропетровская область. По словам главы областной военной администрации Александра Ганжи, с вечера противник более 10 раз атаковал два района беспилотниками. В результате обстрелов ранения получил один человек.

В Никопольском районе российские войска наносили удары по райцентру, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской общинам. Повреждены частные дома. Пострадал 50-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Также под обстрелом оказались Николаевская и Украинская общины Синельниковского района. Там повреждены хозяйственные постройки, автомобиль и агропредприятие. Возникли пожары.

Кроме того, российский обстрел вызвал пожар на территории частного предприятия в Полтавской области. Как сообщили в ГСЧС, информации о погибших и раненых не поступало.

Также российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области беспилотниками. По уточненной информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, два попадания зафиксировали в девятиэтажном жилом доме.

Первый удар пришелся на технический этаж, в результате чего возник пожар на чердаке. Второй дрон попал в лестничную клетку одного из подъездов между шестым и седьмым этажами.

Всего в Чугуеве пострадали четыре человека. Еще пятерых жильцов спасатели эвакуировали с верхних этажей дома.

Атака РФ на Чугуев / Фото: ГСЧС

По каким городам РФ может усилить удары

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что с наступлением морозов страна-агрессор РФ может усилить воздушные атаки на Киев, Одессу и другие крупные города Украины.

По его словам, Кремль может намеренно пытаться спровоцировать гуманитарные катастрофы, чтобы сломить сопротивление украинского народа.

"Россия, вероятно, снова будет использовать зиму как оружие. Как только температура опустится ниже нуля, она ещё больше усилит воздушные атаки, чтобы нанести максимальный ущерб", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, Россия может готовить массированный удар по Украине. Оккупанты уже сосредоточили ракетное вооружение сразу в трех приграничных регионах: Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом 18 ноября сообщил мониторинговый канал еРадар.

Напомним, днем в среду, 18 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В Печерском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа.

Кроме того, 18 ноября российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" центр Одессы. Повторные удары пришлись на время, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Под атаку попал жилой сектор. К сожалению, есть погибшие.

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