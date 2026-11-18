Военный из охраны российского диктатора в ответ на вопрос журналистов подтвердил, что держит в руках ядерный чемоданчик.

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Путин появился в Китае с ядерным чемоданчиком / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Путина в Шэньчжэне сопровождает военный с ядерной чемоданчиком

Речь идет о "Чегете" - кейсе управления ядерными силами РФ

19 ноября диктатор встретится с Си Цзиньпином и Трампом

Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне российского диктатора Владимира Путина сопровождает военный с черным ядерным чемоданчиком. Мужчина в форме на вопрос журналистов подтвердил, что несёт именно её. Видео с адъютантом распространили российские СМИ.

Военный подтвердил, что кейс предназначен для управления стратегическими ядерными силами страны-агрессора. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщило азербайджанское агентство APA.

видео дня

Личность военного не названа. Чёрный кейс в руках сопровождения диктатора замечали и во время предыдущих поездок.

Ядерный чемоданчик Путина / Фото: скриншот

Видео с военным, несущим ядерный чемоданчик, можно посмотреть по ссылке.

Что такое ядерная вализка "Чегет"

"Чегет" - это часть автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами России "Казбек". Название чемоданчик получил в честь горы Чегет в Кабардино-Балкарии.

Таких чемоданов три: у президента, министра обороны и начальника Генштаба РФ. Через "Чегет" сигнал поступает в Генштаб, который уже передает коды авторизации на пусковые шахты и подводные лодки, поэтому самой "красной кнопки" в чемодане нет.

Известен лишь один случай активации системы. 25 января 1995 года её задействовали из-за научной ракеты, которую ошибочно идентифицировали как угрозу.

Зачем Путин встречается с Си Цзиньпином и Трампом

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели рабочий завтрак в рамках саммита АТЭС. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны обсудили Украину, Корейский полуостров и международные вопросы.

Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. По данным Reuters, американский президент хочет поднять тему сокращения ядерных арсеналов.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Что Путин получит от встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что саммит не свидетельствует о союзе между тремя государствами.

"Никто никого не победил в мировой войне, никакого союза между этими тремя силами нет", - подчеркнул специалист.

В то же время, по его мнению, для Кремля важна сама картинка, ведь китайский лидер принимает гостей как хозяин.

"Си Цзиньпин принимает эту встречу и выступает в роли очень уважаемого лица, фактически императора. Этой символической картинки ему уже вполне достаточно", - пояснил Розумный.

Практических договоренностей, по оценке эксперта, Путин не ожидает, а позиция Москвы в отношении войны не изменится.

"Россия не откажется от своих максималистских требований", - подытожил эксперт.

Ядерный чемоданчик Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, ядерный чемоданчик замечали рядом с Путиным и раньше. В феврале 2023 года британское издание The Mirror писало, что диктатор привез ядерный чемодан в Волгоград на празднование годовщины Сталинградской битвы. Тогда рядом с ним заметили помощников с двумя черными чемоданами.

О настоящем назначении чемодана высказывались и украинские военные эксперты. Полковник запаса ВСУ Олег Жданов развеял миф о красной кнопке в ядерном чемодане. По его словам, внутри находится сейф с кодами, который открывается по биометрическим данным.

Встречу Путина с Трампом в Китае анонсировали заранее. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявлял, что лидеры обсудят урегулирование войны против Украины.

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