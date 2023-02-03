Путин притащил с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы – Mirror

Во время визита Путина в Волгоград у него были помощники с черными чемоданами. Перед приездом на улицах отлавливали бродячих собак и сносили старые дома.

Путин взял с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы/ сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин привез с собой "ядерный чемоданчик" на празднование годовщины Сталинградской битвы, которое проходило в Волгограде 2 февраля.

Во время визита рядом с диктатором заметили помощников Кремля, которые держали в руках два черных чемоданчика. Один из них, по мнению обозревателей, мог быть сложным щитом для защиты от возможного покушения на Путина, а второй – "ядерным чемоданчиком". Об этом пишет The Mirror.

Стоит отметить, что охранников с такими чемоданами видели возле Путина и в течение прошлого года.

Глава Кремля 2 февраля приехал к мемориалу погибшим советским солдатам во Второй мировой войне на бронированном лимузине Aurus. Авто сопровождал кортеж, в который входили 25 транспортных средств. В частности, в кортеже ехало авто "скорой помощи".

Город был вынужден подготовиться к приезду российского диктатора. Отмечается, что перед этим на улицах отлавливали бродячих собак, а старые дома, которые почти развалились, снесли "подальше от глаз Путина". На территории, где побывал глава Кремля, были рассредоточены снайперы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перед встречей с Путиным был вынужден отбыть девятидневный карантин.

При этом жителям города дали в этот день выходной, чтобы они не появлялись на улицах рядом с местом, куда планировался приезд диктатора РФ.

Помощники с черными чемоданчиками ходили везде за Путиным в Волгограде/ сайт Кремля

Как пишет "Кавказ. Реалии", перед визитом Путина в Волгограде правоохранители пришли к местным активистам и предупредили, чтобы они "не совершали ошибок прошлого". Когда приходили домой к 16-17-летним подросткам, которых считали "угрозой" из-за участия в различных акциях, то убеждали родителей фактически держать детей "под домашним арестом" до 3 февраля, пока Путин не уедет.

Как "работает" ядерный чемоданчик

Известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов ранее опроверг распространенное мнение, якобы в "ядерном чемоданчике" Путина, который носит за ним один из охранников, есть "красная кнопка" для запуска ракет с ядерными боеголовками. Эксперт пояснил, что в таком чемодане размещается сейф с кодами.

Чемодан закрыт специальным замком, который срабатывает по дактилоскопии (или сетчатка глаза, или отпечаток пальца, или всёвместе). Когда открывают чемоданчик, то открывают сейф. Далее нужен код. Код выдается, прикладывается к распоряжению и дальше идет уже по команде вниз. На каждом этапе этот код сверяется и к нему добавляется какая-то часть.

Ядерная угроза со стороны России

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, вероятность того, что он решится на удар, всё еще остается низкой. Столтенберг подчеркнул, что Китай и другие страны послали России сигнал, что ядерное оружие не должно быть использовано.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечали, что Путин рассматривает территорию временно оккупированного Крыма, а также Беларусь как площадки для проведения ядерных провокаций.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасности. Он подчеркнул, что когда Россия нарушила Будапештский меморандум, ядерные страны, в частности США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

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