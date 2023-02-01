"Хотим начать эту дискуссию": посол заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасности

Алексей Макеев заявил, что ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

Алексей Макеев / Facebook/Алексей Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что, когда Россия нарушила Будапештский меморандум, ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", - сказал дипломат в интервью Deutsche Welle.

Макеев отметил, что у него нет готовых предложений, как это может выглядеть. Однако напомнил, что одну из идей представил президент Владимир Зеленский в начале 2022 года - Договор безопасности.

"Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила", - добавил посол.

Алексей Макеев / скриншот

Как сообщал Главред, согласно декабрьскому соцопросу, украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО. Не намного меньше респондентов считают ядерное разоружение агрессора России еще одной гарантией для Киева. Мир с Москвой поддерживают только 8% респондентов.

Напомним, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум 1994 года и крайне удивился из-за того, что дипломаты, которые когда-то его подписали, вновь хотят поучаствовать в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Другие новости: