Будапештский меморандум - позор: Данилов обрушился на дипломатов, которые работали над документом

Данилов, флаги / фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум 1994 года и крайне удивился тем, что дипломаты, которые когда-то его подписали, вновь хотят поучаствовать в мирных переговорах между Украиной и Россией. Такое мнение чиновник высказал в эфире единого телемарафона.

"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года я бы на их месте перестал появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость продолжать предлагать свои услуги", – сказал секретарь Совбеза.

Данилов напомнил, что сперва подписантами этого меморандума были Украина, США, Россия и Великобритания, но потом к ним присоединился Китай. А от официального Пекина официальный Киев не получил никакой помощи в условиях полномасштабной военной российской агрессии.

Справка. Будапештский меморандум – международный договор, который заключили в 1994 году в столице Венгрии Украина, США, РФ и Великобритания. Согласно документу, официальный Киев взял на себя обязательства избавить страну от ядерного статуса (а в те времена в пределах Украины были боеголовки, которые возносили ее на третье место по величине ядерного потенциала в мире). Впоследствии все боеголовки были либо уничтожены, либо переданы РФ. Взамен три других подписанта обязались стать гарантами безопасности Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, у армии Путина хватит ракет до завершения войны. Россия продолжает атаковать Украину и наращивает свои войска для наступления на Донбасс.

"Сейчас идет вторая фаза (войны - Главред). Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал чиновник.

Как позднее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, война между Украиной и Россией будет продолжаться еще долго, и украинцам для победы многое предстоит сделать.

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, — говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать", — сказал он.

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