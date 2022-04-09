Россия обстреливает Украину ракетами, которые отдали по Будапештскому меморандуму - Арестович

Арестович также отметил, что оккупанты несут огромные потери в Украине.
Россия продолжает атаковать Украину и наращивает свои войска для наступления на Донбасс. Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, у армии Путина хватит ракет до завершения войны.
"Сейчас идет вторая фаза (войны - ред). Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал Арестович с интервью изданию Телеграф.
Арестович также отметил, что оккупанты несут огромные потери в Украине.
"Ни одна армия мира не может себе позволить терять четыре армии из 10 в ходе одной военной операции. А по элитным подразделениям потери 60–70%, там подготовка солдата стоит около $1 млн. Темпы российской промышленности тоже оставляют желать лучшего. За год они производят 32 танка, а в ходе войны мы у них отобрали почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства. У них ломается все. Колоссальное напряжение внутри страны из-за санкций, и оно будет только усиливаться. И у них военное поражение в Украине", – объяснил Арестович.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также:
- Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения
- У Путина саркома: Арестович назвал страшный диагноз российского диктатора
- "Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФ
Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.