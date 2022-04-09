Россия обстреливает Украину ракетами, которые отдали по Будапештскому меморандуму - Арестович

Арестович / ТАСС, Офис президента

Россия продолжает атаковать Украину и наращивает свои войска для наступления на Донбасс. Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, у армии Путина хватит ракет до завершения войны.

"Сейчас идет вторая фаза (войны - ред). Я, если помните, как раз и говорил, что активная фаза продлится две-три недели, но это после наступления. Вторая фаза: во время нее практически ничего не угрожает Киеву, Чернигову, Харькову, Сумам, могут быть ракетные обстрелы, потому что ракет у них хватает. По нам, кстати, стреляют крылатыми ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму. И этих ракет хватит до конца войны", – сказал Арестович с интервью изданию Телеграф.

Арестович также отметил, что оккупанты несут огромные потери в Украине.

"Ни одна армия мира не может себе позволить терять четыре армии из 10 в ходе одной военной операции. А по элитным подразделениям потери 60–70%, там подготовка солдата стоит около $1 млн. Темпы российской промышленности тоже оставляют желать лучшего. За год они производят 32 танка, а в ходе войны мы у них отобрали почти 140 танков – это норма их шестилетнего производства. У них ломается все. Колоссальное напряжение внутри страны из-за санкций, и оно будет только усиливаться. И у них военное поражение в Украине", – объяснил Арестович.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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