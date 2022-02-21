Путин вводит войска на оккупированный Донбасс под видом "миротворцев"

Путин вводит войска в ОРДЛО / Reuters

Президент России Владимир Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.

В указах Путина сообщается о том, что речь идет якобы "миротворцах".

Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

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