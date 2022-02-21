Путин принял резонансное решение и признал "ЛДНР"

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, заслушал членов Совбеза РФ касательно необходимости признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

После чего принял окончательное решение.

Путин начал свое обращение, как он заявил с истории.

"Современная Украина была полностью создана Россией... Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от России", - заявил Путин в обращении.

При этом Путин заявил, что в течение последних дней обострение на Донбассе достигло критического уровня.

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"Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация", - пригрозил Путин в обращении.

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Признание "ДНР" и "ЛНР"

Российская Госдума 15 февраля проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "государствами". Решение поддержал 351 депутат.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует механизму реализации Минских соглашений, которые Москва называет ключевым документом для разрешения конфронтации.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что голосование в Госдуме РФ по вопросу "ЛДНР" является шагом в направлении дестабилизации ситуации и попыткой Москвы выйти из "Минска". Международному сообществу следует немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

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