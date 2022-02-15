Шаг России по "ЛДНР" – эскалация и удар по Европе: у Зеленского объявили об угрозе краха "Минска"

Госдума голосованием по "ЛДНР" проявила неуважение к Германии - Офис президента / УНИАН

Демократическое сообщество должно немедленно отреагировать на подрыв Россией Минских соглашений и действия в угоду оккупационным структурам. Обращение Госдумы к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе является шагом к обострению обстановки и усложнению ситуации в Европе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Интерфакс-Украина он сказал о том, что мир должен предоставить оценку действиям России. Причем показательным является факт принятия такого решения в момент, когда в Москве с визитом находится канцлер Германии Олаф Шольц. Ситуация свидетельствует о неуважении Госдумы к немецкой стороне, которая является участницей переговоров в нормандском формате.

Читайте также"Особый статус" и выборы на Донбассе: Зеленский заявил Шольцу, что Киев готовит документы"Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве", - отметил чиновник.

По его словам, голосование в Госдуме является шагом к усилению градуса напряженности и сделает ситуацию в Европе более сложной.

"Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе", - считает Подоляк.

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Также он добавил, что даже постановка вопрос в РФ о признании "ЛДНР" – уже шаг к разрушению минских договоренностей. Если Москва выйдет из "Минска", то она продемонстрирует свою ответственность за отсутствие продвижения на переговорах по урегулированию вооруженной конфронтации на Донбассе.

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несёт ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Государственная Дума РФ во вторник, 15 февраля, проголосовала за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину относительно признания Москвой так называемой государственности "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Россией Донбассе.

Рассматривалось два варианта постановления – от КПРФ, которое предусматривало обращение сразу к Путину и от Единой России, предполагающей сначала консультации с МИД, и только после призыв к президенту. Госдума проголосовала за первый вариант.

Спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что документ будет незамедлительно подписан и направлен на рассмотрение в Кремль.

Верховная Рада Украины приняла постановление, в рамках которого обратилась к миру с просьбой не признавать "независимость" российских анклавов "ДНР" и "ЛНР" на захваченных отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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