Украина призывает мир не признавать независимость "Л/ДНР": Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

Украина призывает мир не признавать независимость "Л/ДНР" / УНИАН

Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

За соответствующее постановление проголосовал 331 народный депутат.

Согласно тексту документа, ВР решительно осуждает любые попытки России признать независимость самопровозглашенных "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики".

Так, украинский парламент призывает международное сообщество не признавать возможные решения РФ, которые будут касаться независимости этих образований.

Читайте такжеYouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"Кроме того, Верховная Рада призывает международные организации подтвердить территориальную цельность государства и его неприкосновенность в пределах международно признанных границ, решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации в мире в целом и в Украине в частности.

Отметим, что Государственная Дума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

Читайте также: