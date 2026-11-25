Даже полчаса рисования, вязания, танцев или прослушивания любимой музыки могут стать полезной частью повседневной жизни.

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Ученые раскрыли главный секрет долгожителей / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

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Искусство является важным инструментом поддержания здоровья

Творчество может дополнять здоровый образ жизни и поддерживать психологическое благополучие

Творческие занятия способны влиять не только на настроение, но и на физическое и психологическое состояние человека, а также положительно сказываться на продлении жизни.

Как сообщает Egészségkalauz, исследовательница Университета Джонса Гопкинса Сьюзен Магсамен считает искусство важным инструментом поддержания здоровья. По ее словам, положительное воздействие творчества подтверждается научными наблюдениями.

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Например, эксперимент 2016 года показал, что после 45 минут художественных занятий у большинства участников снизился уровень кортизола - гормона стресса. При этом предыдущий опыт в творчестве не имел значения.

Разные виды искусства воздействуют на человека по-разному. Музыка вызывает эмоциональные реакции и пробуждает воспоминания, танцы сочетают физическую нагрузку с ритмом, а рисование помогает сосредоточиться и развивает воображение.

Интересные результаты получили и исследователи, изучавшие реакцию посетителей нидерландского музея Маурицгейс на картину Вермеера "Девушка с жемчужной серьгой". Оказалось, что подлинник вызывает более сильную активность мозга и эмоциональный отклик, чем его изображение на экране.

Есть данные и о возможной связи культурной активности с продолжительностью жизни. В течение 14 лет ученые Университетского колледжа Лондона наблюдали почти за 6700 людьми старше 50 лет. Согласно публикации в The BMJ, регулярно посещавшие театры, музеи и концерты участники имели более низкий риск смерти. Однако исследование выявило взаимосвязь, а не доказало, что именно культурные мероприятия продлевают жизнь.

Творчество полезно в любом возрасте. У пожилых людей танцы помогают поддерживать координацию, а музыка и совместное пение способствуют сохранению умственной активности и социальных контактов. Детям художественные занятия помогают выражать эмоции, развивать коммуникативные способности и улучшать поведение.

Отдельное значение специалисты придают арттерапии. Работа с красками, глиной и другими материалами позволяет выражать переживания без слов и справляться с внутренним напряжением. При этом художественные навыки совершенно не обязательны.

Чтобы почувствовать положительный эффект, необязательно посвящать искусству много времени. Даже полчаса рисования, вязания, танцев или прослушивания любимой музыки могут стать полезной частью повседневной жизни.

Специалисты подчеркивают: творчество не заменяет медицинское лечение, но может дополнять здоровый образ жизни и поддерживать психологическое благополучие.

Ученые выяснили, что отличает людей, перешагнувших столетний рубеж

Долголетие может объясняться не столько способностью организма справляться с опасными заболеваниями, сколько более низкой вероятностью их развития. К такому выводу склоняются исследователи, изучившие состояние здоровья людей, достигших 100-летнего возраста.

Анализ показал, что сердечно-сосудистые заболевания среди долгожителей встречаются реже, чем у людей более молодого возраста. В частности, инфаркт миокарда в прошлом перенесли около 12,5% людей старше 100 лет. Среди участников в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель оказался почти вдвое выше - около 24%.

Полученные данные позволяют предположить, что одним из важных факторов продолжительной жизни является способность организма на протяжении десятилетий сохранять здоровье и избегать тяжелых хронических заболеваний.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

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