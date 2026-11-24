DESNA уже работает в Украине и демонстрирует эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных.

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Разработана новая ракета для систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, СНБО

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DESNA уже работает в Украине и демонстрирует эффективность в уничтожении

Норвегия закупила и передала Украине несколько новых комплексов ПВО

Украина и Норвегия запустили и масштабируют новое средство ПВО – пусковую установку DESNA, оснащенную ракетами украинского производства и интегрированную с норвежской системой управления огнем.

Как сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, DESNA уже работает в Украине и демонстрирует эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных.

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"Сегодня с Норвегией обсудили дальнейшее масштабирование использования этого средства. Совместное производство – пример того, как украинский боевой опыт и экспертиза сочетаются с технологиями партнеров и дают конкретный результат", – подчеркнул министр обороны Украины.

Детали производства ракеты для нового комплекса ПВО

Как рассказал глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик, в течение последних месяцев Норвегия закупила и передала Украине несколько таких комплексов. Норвежское правительство работает над расширением проекта, чтобы эти системы прикрывали больше территорий Украины, пишет NRK.

Отмечается, что к разработке DESNA привлекались украинские разработчики и норвежская оборонная компания Kongsberg. Сандвик назвал сотрудничество успешным. Известно, что комплекс сочетает украинские ракеты и пусковые установки с норвежским центром управления огнем. При этом, по оценкам того же Сандвика, ракеты для системы DESNA" дешевле традиционных перехватчиков, которых сейчас не хватает в мире.

Что известно о комплексе DESNA

DESNA дополняет системы ПВО NASAMS, которые Украина применяет с 2022 года. Украинские ракеты для нового комплекса дешевле традиционных зенитных ракет, и их можно производить большими партиями", – говорится в материале "Милитарного".

Авторы добавили, что в сентябре на выставке MSPO в Польше "Укроборонпром" представил зенитную ракету РК-2ПЗ для DESNA и переоборудованных ЗРК "Стрела-10". Ее разработали на основе украинской противотанковой ракеты "Барьер".

Что предшествовало

Как сообщалось, министр обороны Украины Евгений Хмара во вторник начал работу в Осло, где провел встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Они рассмотрели варианты поставок Украине средств для защиты неба, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО. Отдельно министры обсудили проект по интеграции ракет различных типов в системы NASAMS, которые есть у Украины. Также обсудили пути поставки дополнительных боевых самолетов и боеприпасов к ним.

Кроме того, в рамках встречи министры подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению системы DELTA в Силах обороны Норвегии.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники "Молния" с управлением через оптоволокно. За последние несколько суток такие БПЛА были зафиксированы на различных направлениях фронта.

Как сообщалось, РФ проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупный боевой заряд.

Напомним, Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная "Герань-5" во время маневра разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность полета дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

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