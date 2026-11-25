Главное в борьбе с плесенью - полностью высушить стену после обработки.

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Как удалить чёрную плесень в ванной без агрессивных химикатов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Из чего сделать средство от плесени на стенах

Как правильно обработать поражённое место

Что нельзя смешивать с уксусом

Убрать чёрную плесень с потолка в ванной или из углов подвала можно без агрессивной химии - смесью из чайной ложки средства для мытья посуды, половины стакана уксуса и около 470 мл медицинского спирта, разведённых водой. Такое средство от плесени на стенах в домашних условиях наносят тряпкой или губкой, втирают в поверхность, а затем дают ей полностью высохнуть, ведь именно влага позволяет плесени в ванной появляться снова.

Данный метод опубликовала страница домашних советов Learning Petals в Facebook. Авторы поста отмечают, что все ингредиенты для борьбы с плесенью обычно уже есть дома, а сам метод не требует использования синтетических средств.

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Как избавиться от плесени на стенах

Сначала все ингредиенты по очереди выливают в емкость объемом 3,5 л, доливают до верха воду и тщательно встряхивают, чтобы смесь стала однородной. Авторы сравнивают приготовление этого средства с тем, как делается лимонад. Поэтому никаких особых навыков не требуется.

Каждый компонент в смеси выполняет свою задачу. В частности, средство для мытья посуды помогает раствору удерживаться на поверхности, уксус как природная кислота уничтожает споры плесени, а спирт подсушивает пораженное место, благодаря чему плесень легче очистить.

Чем удалить грибок в ванной комнате - как обработать поверхность

Далее часть смеси наносят на чистую тряпку или губку и энергично чистят поражённый участок - на потолке, стенах или швах плитки. Средство нужно хорошо втереть в поверхность и оставить на некоторое время, чтобы оно подействовало и ослабило сцепление плесени со стеной или плиткой.

Последний шаг авторы называют ключевым: обработанное место должно полностью высохнуть. Плесень размножается во влажной среде, а спирт быстро испаряется и ускоряет высыхание.

Смотрите видео - как удалить чёрную плесень уксусом:

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Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в руководстве о плесени и влаге в доме подчеркивает, что борьба с плесенью начинается с устранения её причины - избыточной влаги.

"Ключ к контролю над плесенью - это контроль влажности", - говорится в документе.

Советы агентства по самой уборке перекликаются с рецептом Learning Petals: там тоже советуют смешивать моющее средство с водой и обязательно высушивать поверхность после обработки.

"Счищайте плесень с твердых поверхностей моющим средством и водой и полностью высушивайте", - советуют в EPA.

Чтобы плесень не появлялась снова, агентство рекомендует следить за микроклиматом в помещении и не допускать чрезмерной влажности воздуха.

"По возможности поддерживайте относительную влажность в помещении ниже 60% (в идеале - от 30 до 50%)", - отмечают специалисты агентства.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

​Можно ли смешивать уксус с хлоркой

В то же время, экспериментируя с домашними средствами от плесени, не стоит добавлять в уксус отбеливатели с хлором. Автор блога об уборке Jill Comes Clean Джилл Кох в комментарии Homes & Gardens объяснила, почему такая комбинация опасна.

"Когда отбеливатель и уксус смешиваются, образуется газообразный хлор, и его пары могут быть смертельно опасны", - подчеркнула Кох.

Плесень в ванной - новости

Как сообщал Главред, ванная комната относится к помещениям с самым высоким риском появления плесени. Чтобы этого избежать, советуют вытирать остатки воды после каждого душа и следить за сухостью плитки и швов. Особое внимание следует уделять стыкам, углам и участкам возле ванны, где вода задерживается дольше всего.

Главной причиной появления плесени в ванной является постоянная влага, высокая температура и слабый воздухообмен. Поэтому одним из самых простых способов профилактики называют регулярное проветривание помещения. Во время водных процедур в воздух выделяется много пара, и без вентиляции влажность быстро растет.

Осенью и зимой чрезмерная влажность в ванной становится особенно распространённой проблемой. Часть лишней влаги может поглощать папоротник, который рекомендуют поставить в ванной. После горячего душа на зеркалах и стенах появляется конденсат, а полотенца долго остаются влажными.

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