Плесень в ванной больше не проблема: простой способ вернуть идеальную чистоту

Одним из простых способов борьбы с избыточной влажностью является проветривание ванной после использования.

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Как избавиться от плесени в душе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Одним из простых способов борьбы с избыточной влажностью является проветривание

Удаление воды помогает ограничить условия, необходимые для распространения плесени

Ванная комната относится к помещениям с повышенным риском образования плесени. Основная причина заключается в постоянном воздействии влаги, повышенной температуре и недостаточном воздухообмене.

Во время водных процедур в воздух выделяется большое количество водяного пара, из-за чего уровень влажности заметно возрастает, пишет Express.

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При отсутствии эффективной вентиляции избыточная влага постепенно накапливается на различных поверхностях: стенах, потолке, кафельной плитке и межплиточных соединениях. Со временем это может привести к появлению грибка.

Особое внимание следует уделять труднодоступным местам и участкам, которые нечасто подвергаются уборке. Именно там чаще всего создаются подходящие условия для развития плесени. Поэтому важно обеспечить регулярное проветривание помещения, особенно в холодное время года.

Одним из простых способов борьбы с избыточной влажностью является проветривание ванной после использования. Если в помещении есть окно, желательно открывать его, а после принятия душа или ванны удалять остатки воды с поверхностей при помощи специального резинового скребка.

Эта несложная привычка позволяет существенно уменьшить количество влаги. Достаточно провести скребком по кафелю, стеклянным перегородкам и другим мокрым участкам, чтобы убрать скопившиеся капли до того, как они начнут испаряться и повышать влажность воздуха.

Поскольку грибок активно развивается именно во влажной среде, своевременное удаление воды помогает ограничить условия, необходимые для его распространения. Дополнительным преимуществом становится более аккуратный внешний вид ванной комнаты: на стекле и плитке остаётся меньше водяных следов, мыльных разводов и известковых отложений.

Вся процедура занимает около одной-двух минут, но при регулярном выполнении может стать хорошей профилактической мерой, особенно если в ванной нет полноценной вытяжной системы.

Приобрести водосгон можно в хозяйственных, строительных магазинах или крупных супермаркетах. При выборе стоит обратить внимание на качество конструкции и материал ручки. В частности, изделия с металлическими элементами обычно отличаются большей прочностью и рассчитаны на длительное использование.

Дополнительно контролировать влажность в жилом помещении помогает бытовой осушитель воздуха. Такой прибор особенно полезен осенью и зимой, когда проветривать комнаты приходится реже, а высушивание постиранных вещей внутри дома становится причиной дополнительного образования влаги.

Принцип работы устройства заключается в извлечении из воздуха избыточной воды. Благодаря этому уменьшается вероятность образования конденсата на холодных стенах, окнах и других поверхностях.

/ Главред

В качестве вспомогательного средства можно попробовать обычную поваренную соль или пищевую соду. Их размещают в небольших открытых ёмкостях в местах, где чаще скапливается влага. Эти вещества способны поглощать некоторое количество воды, однако их необходимо периодически заменять. Стоит учитывать, что такой способ подходит только для небольших объёмов влаги и не может заменить полноценное проветривание или осушитель.

Для ухода за душевой кабиной и удаления белёсых следов от воды также подойдут доступные домашние средства. Например, лимонный сок благодаря содержанию натуральных кислот помогает размягчать минеральные отложения и справляться с известковым налётом.

Пищевая сода, в свою очередь, обладает мягкими очищающими свойствами и помогает удалять остатки мыла, загрязнения и налёт с различных поверхностей. В сочетании с регулярным уходом эти простые средства позволяют поддерживать чистоту ванной комнаты без применения большого количества бытовой химии.

Смотрите видео - удаление плесени:

В видеоролике демонстрируется попытка удалить плесень, образовавшуюся на герметике в ванной комнате. Авторы проверяют различные способы очистки и используют несколько средств, однако добиться полного устранения грибка не удаётся.

В ходе видео рассматриваются возможные причины неэффективности предпринятых мер, а также приводятся рекомендации по выбору более действенных методов борьбы с плесенью и предотвращению её повторного появления.

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