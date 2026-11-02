Россия начала бить по Украине новыми дронами 'Гербера-2': ГУР предупредило об угрозе

ГУР раскрыло характеристики нового российского БПЛА.

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Что известно о новых дронах "Гербера-2" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с портала War&Sanctions, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

"Гербера-2" может преодолевать до 1 200 км и нести 25 кг боевой части

ГУР обнаружило китайские и американские компоненты в новом БПЛА

Беспилотник обнаружили в сентябре на побережье Польши

Страна-агрессор Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions.

ГУР обнародовало интерактивную 3D-модель беспилотника, информацию о его составляющих и электронной компонентной базе. Российские военные существенно модернизировали аппарат, который изначально создавали как ложную цель для перегрузки украинской ПВО.

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Первые модификации "Герберы" использовались для разведки и атак. Впоследствии их оснащение стало приближаться к более дорогостоящим БПЛА типа "Герань" - в частности, за счет навигационных систем "Комета", mesh-модемов и камер на гимбальных подвесах.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Какие характеристики имеет "Гербера-2"

Увеличенный беспилотник получил новый топливный бак, который позволяет ему преодолевать значительно большие расстояния. По данным ГУР, размах крыльев аппарата составляет 3 метра, а длина фюзеляжа - 2,6 метра.

"Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолеть расстояние до 1 200 км", - сообщили в ГУР МО Украины.

Для обеспечения устойчивости во время маневров бак разделили на отдельные секции. Беспилотник оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем, который фактически представляет собой половину двигателя от "Герани-2". Его производство локализовано в российской Алабуге.

В исследованном образце разведчики обнаружили осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. В то же время заявленные противником характеристики предусматривают возможность установки боевой части весом до 25 кг.

Какую электронику установили на российский БПЛА

ГУР обнаружило в "Гербере-2" обновленный полетный контроллер, 12-канальную навигационную систему "Комета" и mesh-модем китайского производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Также беспилотник получил новый блок обработки видео "Сосиска", созданный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный аппарат имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком. Ее назначение - обнаружение перехватчиков.

"Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосевыми подвесами", - отметили в ГУР.

Среди производителей электронных компонентов нового беспилотника больше всего китайских - восемь, и американских - четыре.

"Гербера-2" / Инфографика: Главред

ГУР предупредило о расширении географии применения

Увеличение дальности полета российского БПЛА создает угрозу не только для Украины. Разведка обратила внимание на случай обнаружения такого аппарата на территории Польши.

"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - говорится в сообщении ГУР МО.

РФ готовится наносить удары по Украине с помощью новых дронов: скорость может вырасти до 900 км/ч

Россия модернизирует реактивные ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч. Появление таких воздушных целей потребует от Украины новых средств перехвата и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24".

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.

Нынешние показатели реактивных беспилотников РФ составляют примерно 450–650 км/ч. По оценке эксперта, к концу года российские разработчики могут выйти на скорость не менее 750 км/ч. В то же время теоретический предел для таких аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, но не все модели смогут его достичь.

На темпы модернизации будет влиять эффективность украинских беспилотников-перехватчиков, которые используются для уничтожения воздушных целей противника.

Отдельным направлением российской модернизации может стать повышение защищенности ударных беспилотников. Долинце считает, что РФ будет внедрять технологии, которые уже применяются в крылатых ракетах, в частности оптические системы навигации, средства радиоэлектронной борьбы и устройства сброса тепловых ловушек.

Переход к скоростным реактивным платформам может изменить требования к украинской противовоздушной обороне. Эксперт очертил возможные характеристики следующего поколения российских ударных беспилотников.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты используют ударные беспилотники в качестве ретрансляторов. Объединяясь в mesh-сети непосредственно в воздухе, дроны передают сигналы друг другу, что позволяет операторам с территории РФ управлять ими на большом расстоянии и корректировать обход украинских систем ПВО.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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