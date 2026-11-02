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Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

Алена Кюпели
2 ноября 2026, 12:43
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Натали Харп - новая помощница Трампа и персона для обсуждения.
У Трампа новая фаворитка
У Трампа новая фаворитка / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Куда "переселилась" помощница Трампа
  • Что о ней говорят в окружении президента

Президент США Дональд Трамп, по сообщениям американских СМИ, предоставил своей помощнице Натали Харп рабочее пространство в личной столовой Белого дома.

Такое решение привлекло внимание на фоне разговоров о необычайно тесных отношениях политика с 35-летней сотрудницей.

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Как сообщает RadarOnline со ссылкой на публикацию The New York Times, раньше Харп работала за столом неподалеку от Овального кабинета. Теперь для нее выделили отдельное место в личной столовой президента - помещении, где Трамп отдыхает, смотрит телевизор, разговаривает по телефону и просматривает документы.

Наталья Харп - близкая помощница Трампа
Наталья Харп - близкая помощница Трампа / Фото Википедия

По данным журналистов, столовая оказалась заполнена распечатанными статьями и различными материалами. Это соответствует привычной работе Харп, которую прозвали "человеком-принтером": она собирает для президента публикации СМИ, сообщения из социальных сетей и другую информацию, которая может его заинтересовать.

При этом пока неизвестно, является ли новое рабочее место постоянным.

Почему Натали Харп считают одной из самых близких помощниц Трампа

Харп сопровождает президента на публичных мероприятиях и поездках. Она также помогает ему работать с информацией и, как сообщалось ранее, участвует в подготовке публикаций для его аккаунта в социальной сети Truth Social.

В документальном фильме The Art of the Surge, посвященном президентской кампании 2024 года, Харп показали за компьютером во время работы с публикациями Трампа. Этот эпизод привлек внимание к ее роли в коммуникационной команде политика. При этом точный объем ее полномочий при подготовке постов публично не раскрыт.

У Трампа новая фаворитка
У Трампа новая фаворитка / Фото Википедия

Издание также напоминает о письмах, которые Харп, согласно сообщениям СМИ, написала Трампу в 2023 году. В них она выражала глубокую преданность президенту. В одном из посланий, как сообщалось, помощница заявила, что он для нее важнее всего.

Сам Трамп не скрывает расположения к сотруднице. На одном из недавних предвыборных мероприятий он похвалил Харп и назвал ее идеальным человеком, а также пошутил о возможности совместного телевизионного проекта.

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Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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