О мышах в доме можно забыть: простой секрет защиты от грызунов

Мыши не обязательно сразу пробираются в жилые комнаты - сначала они могут поселиться на чердаке, в подвале, гараже или внутри стен.

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Как избавиться от мышей / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Откуда мыши проникают в дом

Как не допустить появления грызунов

Как понять, что в доме уже появились мыши

С приходом осени и первыми заморозками грызуны начинают активно искать тёплые места для зимовки. Частные дома становятся для них идеальным убежищем: здесь можно спрятаться от холода, найти еду и обустроить гнездо.

При этом мыши не обязательно сразу пробираются в жилые комнаты. Сначала они могут поселиться на чердаке, в подвале, гараже или внутри стен, пишет Southern Living.

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Проблема заключается не только в неприятном соседстве. Грызуны способны портить утеплитель, повреждать отделочные материалы, перегрызать электрические провода и загрязнять продукты. Кроме того, они могут переносить опасные инфекции, блох и клещей.

Откуда мыши проникают в дом

Мелкие отверстия и трещины

Даже небольшая щель может стать входом для грызуна. Мышам достаточно отверстия шириной около 6 мм, чтобы пробраться внутрь. Поэтому стоит внимательно осмотреть фундамент, стены, кирпичную кладку и места соединения строительных материалов. Обнаруженные дефекты необходимо закрыть металлической сеткой, стальной ватой или подходящим герметиком.

Входные двери и окна

Неплотно закрывающиеся двери, поврежденные москитные сетки и изношенные уплотнители создают дополнительные возможности для проникновения мышей. Проверьте нижние части дверей, гаражные ворота и оконные рамы. При необходимости установите новые уплотнители и устраните щели.

Отверстия вокруг труб и коммуникаций

Места, где через стены проходят водопроводные трубы, электрические кабели и элементы вентиляции, часто остаются недостаточно герметичными. Такие участки следует тщательно проверить и закрыть подходящими материалами, чтобы исключить доступ грызунов.

Наружная отделка и обшивка стен

Поврежденные доски, отслоившаяся обшивка и незакрытые стыки могут стать удобными проходами внутрь дома. Особое внимание уделите углам здания, участкам возле крыши, фундаменту и местам установки кондиционеров. Все поврежденные элементы лучше своевременно отремонтировать.

Крыша и вентиляционные отверстия

Чердак нередко становится первым местом, которое мыши выбирают для укрытия. Причиной могут быть поврежденные вентиляционные решетки, отверстия в карнизах и испорченные деревянные элементы кровли. Проверьте защитные сетки и при необходимости замените их более надежными металлическими аналогами.

Коробки и вещи на хранении

Гаражи, кладовые и чердаки с большим количеством старых вещей особенно привлекательны для грызунов. Картонные коробки, мешки с одеждой, стопки бумаги и текстиль прекрасно подходят для устройства гнезд. Иногда мышей можно случайно занести в жилую часть дома вместе с вещами, которые долго хранились в таких помещениях.

Перед переносом коробок проверяйте их на наличие погрызенных углов, помета и остатков гнезд. Для хранения лучше использовать прочные контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Как не допустить появления грызунов

Чтобы сделать дом менее привлекательным для мышей, важно соблюдать несколько простых правил:

Регулярно подстригайте траву и кустарники возле стен, не позволяя растительности вплотную примыкать к зданию.

Не складируйте возле фундамента дрова, строительные материалы и садовый инвентарь.

Поддерживайте порядок в гараже, подвале и кладовых, избавляясь от ненужных вещей.Убирайте крошки и остатки еды, а продукты храните в герметичных емкостях.

Периодически осматривайте стены, фундамент, крышу и места прохождения коммуникаций, своевременно устраняя отверстия.

Как понять, что в доме уже появились мыши

Необязательно увидеть грызуна своими глазами, чтобы обнаружить его присутствие. На активность мышей могут указывать мелкий помет, следы зубов на упаковках и мебели, шорохи в стенах, а также темные жирные следы вдоль плинтусов.

При обнаружении таких признаков важно не откладывать решение проблемы. Для борьбы с грызунами используют специальные ловушки и другие методы контроля их численности. Устранение доступа к пище и перекрытие возможных путей проникновения помогут снизить риск повторного появления незваных гостей.

Смотрите видео - как избавиться от мышей

Пищевую соду иногда называют одним из народных способов борьбы с мышами. Считается, что при попадании в организм грызуна она вызывает образование газа и может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели животного.

Однако такой метод нельзя назвать ни гуманным, ни безопасным: подобные смеси способны навредить домашним питомцам и детям. Гораздо разумнее устранить источники пищи, закрыть возможные пути проникновения мышей и при необходимости воспользоваться проверенными средствами борьбы с грызунами.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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