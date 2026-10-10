Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

Повар показал, как размягчить твердую кожуру тыквы с помощью трёх лайфхаков.

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Тыкву легко очистить за несколько минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как очистить тыкву без лишних усилий в домашних условиях

Сколько нужно прогревать тыкву в духовке и микроволновке перед использованием

Тыква - популярный сезонный продукт, который используют для приготовления супов, запеканок, каш и десертов. Однако ее твердая кожура часто затрудняет подготовку к приготовлению блюд.

Главред узнал, что этот процесс можно упростить. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале протестировал три лайфхака, позволяющих легко очистить тыкву.

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Как быстро очистить тыкву без лишних усилий

Один из способов облегчить очистку тыквы - ненадолго поместить её в духовку. Предварительный нагрев помогает сделать кожуру более податливой, благодаря чему её легче снимать ножом или овощечисткой.

"Духовка - 15 минут. Смотрите, идеально. Подпекли. Структура не изменилась. Очистить легче", - подчеркнул повар.

Еще один вариант - использовать микроволновую печь. Для этого Клопотенко предлагает прогреть тыкву в течение 10 минут, после чего проверить, насколько легко отделяется кожура.

Если нет возможности использовать духовку или микроволновую печь, можно попробовать горячую воду. По методу, который проверил шеф-повар, тыкву нужно залить горячей водой и оставить на два часа.

"Ого, тоже довольно хорошо (тыква очистилась - Главред), довольно легко. Готово", - добавил Клопотенко.

Смотрите видео о том, как быстро очистить тыкву:

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О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперёд" (Киев) и бистро "Инши" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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