Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

Бытовую химию можно заменить пятью дешевыми ингредиентами, которые уже есть на каждой кухне.

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Сода и уксус - это то, чем можно заменить бытовую химию / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие семь ингредиентов заменяют всю бытовую химию

Как вымыть окна без разводов

Как правильно мыть деревянны пол

Большинство функций магазинных средств для уборки способны выполнить семь дешевых ингредиентов - сода, уксус, эфирные масла, кастильское мыло, лимоны, соль и сушеные травы. Об этом в материале о натуральной уборке жилья пишет Rural Sprout.

Автор публикации Шерил Мэджар почти два десятилетия назад уволилась с работы уборщицы именно из-за ежедневного контакта с агрессивными средствами и основала собственный бизнес по экологическому клинингу. По ее словам, переход на домашние смеси влияет не только на чистоту, но и на качество воздуха в помещении, состояние аллергиков и самочувствие домашних животных, которые слизывают остатки средств с лап и шерсти.

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Отдельный аргумент - вода. Все, что смывается в унитаз или сливается в раковину, попадает в воду питьевого качества, а освежители воздуха испаряются в атмосферу каждый раз, когда открываются окна.

"То, что что-то исчезло - то есть мы этого не видим и не чувствуем по запаху - не означает, что его действительно нет. Оно просто растворилось, как микропластик в океане", - подчеркивает Мэджар.

Старые средства она советует не выливать в канализацию в порыве энтузиазма: часть из них по составу относится к опасным отходам наравне с краской, антифризом, моторным маслом и гербицидами, поэтому их либо отдают тем, кто израсходует остатки, либо сдают на утилизацию.

Универсальный спрей, стекло и пыль

Базовое средство, которое должно быть в каждом доме, готовится из 3/4 стакана дистиллированного белого уксуса, 3 стаканов дистиллированной воды и 30 капель эфирного масла - цитрусового, грейпфрутового, масла чайного дерева, бергамота, базилика или эвкалипта. Смесь перед каждым использованием нужно встряхивать, а аромат можно менять ежемесячно.

Есть критическое ограничение: уксус нельзя распылять на мрамор, гранит и другой натуральный камень - поверхность испортится.

Для стекла пропорции другие - 2 стакана дистиллированной воды, 2 столовые ложки белого уксуса и 5-10 капель эфирного масла в стеклянном пульверизаторе. Главный секрет здесь не в растворе, а в материале для протирки: идеально подходит очень изношенная плотная ткань, но лучший результат дает обычная черно-белая газета.

Против пыли автор советует отказаться от аэрозольных баллончиков с восками и ароматизаторами в пользу спрея с мелким распылителем, в котором только вода, кастильское мыло и эфирные масла.

Пол, унитаз и ковры

Для унитаза рецепт как таковой не нужен: 2-4 столовые ложки соды насыпают под ободок чаши, сверху заливают или распыляют уксус до появления пены, оставляют на несколько минут и чистят щеткой. Регулярность процедуры предотвращает появление налета от жесткой воды.

Кафель и линолеум моют разовой смесью в ведре: 1,9 литра теплой воды, от половины до 3/4 стакана уксуса в зависимости от загрязнения, столовая ложка соды и чайная ложка кастильского мыла.

А вот с деревом логика противоположная - для лакированного пола уксус и сода опасны, поэтому готовят раствор из 4 стаканов воды, чайной ложки кастильского мыла и 10-15 капель эфирного масла, причем заливают его не в ведро, а в пульверизатор и обрабатывают пол участок за участком, чтобы не замочить покрытие.

Ковровое покрытие освежают сухим порошком: стакан соды и 30-40 капель эфирного масла в банке с дырчатой крышкой, смесь оставляют на ворсе около 10 минут и убирают пылесосом. Перед этим стоит проверить состав масел - отдельные из них не подходят беременным, кормящим женщинам, младенцам, ползающим по полу, и животным.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Последнее правило Мэджар формулирует жестко - подписывать каждую бутылку, чтобы точно знать, что именно распыляется и куда, и на случай, если содержимое попадет в глаза или его проглотит ребенок или животное. Перед применением любого средства, натурального или нет, она советует тестировать его на небольшом участке поверхности.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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