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Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

Анна Ярославская
10 октября 2026, 13:04
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Бытовую химию можно заменить пятью дешевыми ингредиентами, которые уже есть на каждой кухне.
Уборка
Сода и уксус - это то, чем можно заменить бытовую химию / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие семь ингредиентов заменяют всю бытовую химию
  • Как вымыть окна без разводов
  • Как правильно мыть деревянны пол

Большинство функций магазинных средств для уборки способны выполнить семь дешевых ингредиентов - сода, уксус, эфирные масла, кастильское мыло, лимоны, соль и сушеные травы. Об этом в материале о натуральной уборке жилья пишет Rural Sprout.

Автор публикации Шерил Мэджар почти два десятилетия назад уволилась с работы уборщицы именно из-за ежедневного контакта с агрессивными средствами и основала собственный бизнес по экологическому клинингу. По ее словам, переход на домашние смеси влияет не только на чистоту, но и на качество воздуха в помещении, состояние аллергиков и самочувствие домашних животных, которые слизывают остатки средств с лап и шерсти.

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Отдельный аргумент - вода. Все, что смывается в унитаз или сливается в раковину, попадает в воду питьевого качества, а освежители воздуха испаряются в атмосферу каждый раз, когда открываются окна.

"То, что что-то исчезло - то есть мы этого не видим и не чувствуем по запаху - не означает, что его действительно нет. Оно просто растворилось, как микропластик в океане", - подчеркивает Мэджар.

Старые средства она советует не выливать в канализацию в порыве энтузиазма: часть из них по составу относится к опасным отходам наравне с краской, антифризом, моторным маслом и гербицидами, поэтому их либо отдают тем, кто израсходует остатки, либо сдают на утилизацию.

Универсальный спрей, стекло и пыль

Базовое средство, которое должно быть в каждом доме, готовится из 3/4 стакана дистиллированного белого уксуса, 3 стаканов дистиллированной воды и 30 капель эфирного масла - цитрусового, грейпфрутового, масла чайного дерева, бергамота, базилика или эвкалипта. Смесь перед каждым использованием нужно встряхивать, а аромат можно менять ежемесячно.

Есть критическое ограничение: уксус нельзя распылять на мрамор, гранит и другой натуральный камень - поверхность испортится.

Для стекла пропорции другие - 2 стакана дистиллированной воды, 2 столовые ложки белого уксуса и 5-10 капель эфирного масла в стеклянном пульверизаторе. Главный секрет здесь не в растворе, а в материале для протирки: идеально подходит очень изношенная плотная ткань, но лучший результат дает обычная черно-белая газета.

Против пыли автор советует отказаться от аэрозольных баллончиков с восками и ароматизаторами в пользу спрея с мелким распылителем, в котором только вода, кастильское мыло и эфирные масла.

Пол, унитаз и ковры

Для унитаза рецепт как таковой не нужен: 2-4 столовые ложки соды насыпают под ободок чаши, сверху заливают или распыляют уксус до появления пены, оставляют на несколько минут и чистят щеткой. Регулярность процедуры предотвращает появление налета от жесткой воды.

Кафель и линолеум моют разовой смесью в ведре: 1,9 литра теплой воды, от половины до 3/4 стакана уксуса в зависимости от загрязнения, столовая ложка соды и чайная ложка кастильского мыла.

А вот с деревом логика противоположная - для лакированного пола уксус и сода опасны, поэтому готовят раствор из 4 стаканов воды, чайной ложки кастильского мыла и 10-15 капель эфирного масла, причем заливают его не в ведро, а в пульверизатор и обрабатывают пол участок за участком, чтобы не замочить покрытие.

Ковровое покрытие освежают сухим порошком: стакан соды и 30-40 капель эфирного масла в банке с дырчатой крышкой, смесь оставляют на ворсе около 10 минут и убирают пылесосом. Перед этим стоит проверить состав масел - отдельные из них не подходят беременным, кормящим женщинам, младенцам, ползающим по полу, и животным.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Последнее правило Мэджар формулирует жестко - подписывать каждую бутылку, чтобы точно знать, что именно распыляется и куда, и на случай, если содержимое попадет в глаза или его проглотит ребенок или животное. Перед применением любого средства, натурального или нет, она советует тестировать его на небольшом участке поверхности.

Ранее Главред писал, как мыть паркет при помощи чая и поможет ли это устранить царапины.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
  • Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".
  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
  • Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем.

Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

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