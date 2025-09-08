Укр
Паркет без разводов, царапин и грязи: один ингредиент сделает полы блестящими

Анна Ярославская
8 сентября 2025, 11:47
22
Деревянный паркет делает дом по-настоящему изысканным. Однако без правильной чистки и ухода его блеск быстро теряется.
Черный чай, паркет
Как удалить въевшуюся грязь с паркета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от царапин на паркете
  • Какое простое средство поможет вычистить полы до блеска

Паркет — это всегда стильно и уютно. Но, как и любое натуральное покрытие, он требует бережного ухода. Чтобы сохранить красоту на долгие годы, паркет нужно правильно чистить. Но что делать, если закончилось специальное средство? Хорошие новости для любителей чая - с помощью любимого напитка можно преобразить покрытие.

Как можно почистить паркет в домашних условиях, рассказали участники группы Our Old House в Facebook.

Если вам интересно, почему напольным покрытием в "хрущевках" был именно паркет, читайте материал: Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет.

Чем лучше всего мыть паркет

Древесина не любит агрессивной химии и требует регулярной заботы. Благодаря чаю паркет всегда будет выглядеть как новый.

Высокое содержание танинов в чёрном чае поможет подчеркнуть естественные оттенки древесины, придавая ей свежий вид.

Более того, обычный чай способен удалять с паркета пыль и грязь, дольше сохраняя полы чистыми.

"Мой 77-летний необработанный паркет. Я мою его галлоном тёплого чёрного чая", - написала участница группы Хирли Шоу.

Дебора Герц также поделилась своими положительными отзывами об использовании чёрного чая для восстановления деревянных полов.

"Моя мама мыла полы чёрным чаем. Когда мы купили наш старый дом, полы были сухими и выцветшими. Спустя годы, когда мы переехали, они приобрели насыщенный, красивый цвет. Она добавляла пару капель лаванды. У нас дома так приятно пахло!", - рассказала женщина.

Как мыть паркет при помощи чая

Кори Элрод поделилась своим методом использования чёрного чая для мытья деревянных полов.

Он советует заварить восемь чайных пакетиков в трех литрах воды и дать чаю настояться.

Вода должна полностью остыть. Если мыть паркет горячей водой, то можно его испортить.

Перелейте отвар в ведро для мытья и вымойте паркет.

Как можно устранить царапины на паркете в домашних условиях

Чёрный чай помогает маскировать потёртости и царапины на деревянных полах и легко заменяет морилку.

"Если бы у меня когда-нибудь появлялась царапина, я бы использовала использованный влажный чайный пакетик и терла бы им это место до тех пор, пока оно не окрасится", - поделилась Гленда Хедрик.

Томас Маралло поделился опытом своего дедушки, который всю жизнь проработал в большом мебельном магазине.

"Он говорил, что чёрный чай используется для чистки и замазывания царапин", - написал он.

Как удалить въевшуюся грязь с паркета

Черный чай - идеальное чистящее средство для древесины. Поскольку он слегка кислый, поэтому растворяет жир и грязь. Чай не слишком агрессивный к полу и обладает антибактериальными свойствами, которые помогают мыть и дезинфицировать полы.

Чтобы чистящее средство придало деревянным полам еще и шикарный блеск, к черному чаю нужно добавить оливковое масло.

Чтобы приготовить раствор, доведите воду до кипения, добавьте в неё шесть чайных пакетиков и дайте им настояться не менее 10 минут.

Выньте и выбросьте чайные пакетики, дайте им остыть, затем добавьте оливковое масло. Перелейте средство в ведро или распылитель и протрите пол по направлению волокон.

Ранее Главред писал о японском уникальном методе мытья полов - весь секрет в одном ингредиенте.

Также мы писали о том, как убрать скрип паркета - читайте невероятные лайфхаки.

О ресурсе: Our Old House

Our Old House - это Facebook-сообщество для владельцев и ценителей старинных домов, особенно построенных в период с 1700-х до середины XX века.

Участники группы делятся фото "до и после" реставрации, полезными советами и вдохновением для обновления и восстановления старых строений.

Тематика включает архитектуру, антиквариат, домашний декор и проекты по реконструкции исторических зданий.

