Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

Руслана Заклинская
12 января 2026, 16:39
133
Город помнит греков, турок и казацких атаманов, но теперь мы знаем его под именем, которое появилось на картах только в конце XVIII века.
Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины
Как раньше называлась Евпатория / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Откуда происходит название Евпатория
  • Как и почему город переименовали в XVIII веке
  • Чем известна Евпатория

Евпатория — один из немногих городов Украины, история которого уходит корнями в глубину тысячелетий. Город на западном побережье Крыма помнит греческих колонистов, крымскотатарских купцов, казацкие набеги и расцвет как самого известного курорта.

Несмотря на временную оккупацию, для миллионов украинцев этот город остается символом беззаботного лета. Главред узнал, откуда происходит название Евпатории.

видео дня

Какую историю скрывает название "благородного" города

Современное название города — это живой памятник античности. Оно было дано в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора (132-63 гг. до н.э.), который считался покровителем греческих колоний в Северном Причерноморье и защитником местных поселений от вражеских набегов. Само слово "Евпатор" в переводе с древнегреческого языка означает "благородный", пишет Телеграф.

Это название появилось на картах только в 1784 году. До этого в течение нескольких веков город был известен под крымскотатарским именем Гезлев (Кезлев). Переименование произошло в рамках так называемого "Греческого проекта" российской императрицы Екатерины II, целью которого было вытеснение османского наследия на захваченных Москвой территориях Крыма.

Когда появился город

История поселения началась еще в VI-V веках до нашей эры, когда греческие переселенцы основали полис Керкинитиду. Город был важным звеном Херсонесского государства, однако в III-IV веках нашей эры он пал под натиском нашествия готов и гуннов, после чего на долгое время прекратил свое существование.

Новый расцвет начался в средневековье. В конце 1470-х годов, после установления османского протектората, на месте античных руин выросла мощная крепость Гезлев. Она стала единственным морским портом Крымского ханства. Город был защищен трехкилометровой стеной высотой до восьми метров с пятью массивными воротами. В XVI-XVIII веках Гезлев превратился в стратегический торговый узел, через который проходили караваны со всего мира.

Какое отношение к Евпатории имели украинские казаки

Для украинского казачества Гезлев был не только богатым торговым городом, но и стратегической целью. Запорожцы неоднократно совершали морские походы на эту крепость, чтобы освободить пленных и ослабить влияние врага на море. Одним из самых ярких эпизодов стал 1675 год, когда отряд под руководством легендарного кошевого атамана Ивана Сирко взял город штурмом.

В чем заключается уникальность Евпатории как курорта

Евпатория расположена примерно в 65-70 километрах от Симферополя. Ее уникальность - в природных ресурсах. Город окружают соленые озера-лиманы, самое известное из которых - Мойнакское озеро.

Лечебные грязи и рапу использовали для терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. В 1959 году в Евпатории открыли источник минеральной хлоридно-натриевой воды с температурой около 39°C.

Курортное развитие началось во второй половине XIX века. Перед Первой мировой войной город уже был одним из ведущих курортов империи. Особую славу Евпатория приобрела как детский курорт: до 1940 года здесь работали 36 санаториев и домов отдыха, половина из которых - для детей.

Во времена независимой Украины город получил статус Всеукраинской детской оздоровницы. В начале 2014 года Евпатория оказалась под временной оккупацией в результате незаконной российской аннексии Крыма, которую не признает международное сообщество.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евпатория новости Крыма История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:56Война
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:43Мир
Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:20Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Последние новости

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

Реклама
17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

Реклама
14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

Реклама
10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять