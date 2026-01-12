Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

Город помнит греков, турок и казацких атаманов, но теперь мы знаем его под именем, которое появилось на картах только в конце XVIII века.

https://glavred.info/culture/vozniklo-2500-let-nazad-no-nazvanie-izmenila-ekaterina-ii-chto-eto-za-gorod-v-ukraine-10731638.html Ссылка скопирована

Как раньше называлась Евпатория / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Откуда происходит название Евпатория

Как и почему город переименовали в XVIII веке

Чем известна Евпатория

Евпатория — один из немногих городов Украины, история которого уходит корнями в глубину тысячелетий. Город на западном побережье Крыма помнит греческих колонистов, крымскотатарских купцов, казацкие набеги и расцвет как самого известного курорта.

Несмотря на временную оккупацию, для миллионов украинцев этот город остается символом беззаботного лета. Главред узнал, откуда происходит название Евпатории.

видео дня

Какую историю скрывает название "благородного" города

Современное название города — это живой памятник античности. Оно было дано в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора (132-63 гг. до н.э.), который считался покровителем греческих колоний в Северном Причерноморье и защитником местных поселений от вражеских набегов. Само слово "Евпатор" в переводе с древнегреческого языка означает "благородный", пишет Телеграф.

Это название появилось на картах только в 1784 году. До этого в течение нескольких веков город был известен под крымскотатарским именем Гезлев (Кезлев). Переименование произошло в рамках так называемого "Греческого проекта" российской императрицы Екатерины II, целью которого было вытеснение османского наследия на захваченных Москвой территориях Крыма.

Когда появился город

История поселения началась еще в VI-V веках до нашей эры, когда греческие переселенцы основали полис Керкинитиду. Город был важным звеном Херсонесского государства, однако в III-IV веках нашей эры он пал под натиском нашествия готов и гуннов, после чего на долгое время прекратил свое существование.

Новый расцвет начался в средневековье. В конце 1470-х годов, после установления османского протектората, на месте античных руин выросла мощная крепость Гезлев. Она стала единственным морским портом Крымского ханства. Город был защищен трехкилометровой стеной высотой до восьми метров с пятью массивными воротами. В XVI-XVIII веках Гезлев превратился в стратегический торговый узел, через который проходили караваны со всего мира.

Какое отношение к Евпатории имели украинские казаки

Для украинского казачества Гезлев был не только богатым торговым городом, но и стратегической целью. Запорожцы неоднократно совершали морские походы на эту крепость, чтобы освободить пленных и ослабить влияние врага на море. Одним из самых ярких эпизодов стал 1675 год, когда отряд под руководством легендарного кошевого атамана Ивана Сирко взял город штурмом.

В чем заключается уникальность Евпатории как курорта

Евпатория расположена примерно в 65-70 километрах от Симферополя. Ее уникальность - в природных ресурсах. Город окружают соленые озера-лиманы, самое известное из которых - Мойнакское озеро.

Лечебные грязи и рапу использовали для терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. В 1959 году в Евпатории открыли источник минеральной хлоридно-натриевой воды с температурой около 39°C.

Курортное развитие началось во второй половине XIX века. Перед Первой мировой войной город уже был одним из ведущих курортов империи. Особую славу Евпатория приобрела как детский курорт: до 1940 года здесь работали 36 санаториев и домов отдыха, половина из которых - для детей.

Во времена независимой Украины город получил статус Всеукраинской детской оздоровницы. В начале 2014 года Евпатория оказалась под временной оккупацией в результате незаконной российской аннексии Крыма, которую не признает международное сообщество.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред