Вы узнаете:
- Где находится Виноградов
- Как раньше назывался город
- Когда и почему город получил современное название
Виноградов — город на юге Закарпатья, расположенный у подножия Черной горы, которая является бывшим вулканом. Вулканические почвы способствуют развитию виноградарства, садоводства и выращиванию табака.
Главред узнал историю города Виноградов.
Где расположен Виноградов
Город с 1263 года лежит на правом берегу реки Тиса, всего в нескольких километрах от границ с Венгрией и Румынией. Как пишет "Телеграф", Виноградов расположился у подножия Черной горы. Сегодня это мирный живописный склон, покрытый густой зеленью, но тысячи лет назад здесь бушевала раскаленная лава. Именно вулканическое прошлое подарило городу особый состав почвы и защиту от холодных ветров.
Как раньше назывался Виноградов
Более 700 лет назад Виноградов назывался Севлюш. С венгерского Szőlős - это виноградный. Город был настолько богатым и важным, что его называли Nagyszőlős - большой виноградник. В городе говорили на латыни, венгерском, идише и румынском.
В 1946 году советская власть решила "переложить" город на свой лад. Севлюш исчез с карт, уступив место Виноградову.
Какую роль играл замок Канков
Над городом, на выступе Черной горы, сохранились руины замка Канков — одной из древнейших фортификаций Закарпатья. Его построили на месте славянского городища X века.
В средневековье замок контролировал стратегический участок Соляного пути, по которому соль из Солотвино перевозили в Центральную Европу. Кто владел Канковом — тот фактически контролировал торговлю и значительные доходы региона.
Замок принадлежал могущественному роду Перени. Бароны Перени были настоящими владыками этого края: они строили храмы, превращали крепости в барочные дворцы и высаживали леса.
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
