Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город Украины

Фундамент города заложили еще в XIII веке прямо у подножия потухшего вулкана.

История города Виноградов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Где находится Виноградов

Как раньше назывался город

Когда и почему город получил современное название

Виноградов — город на юге Закарпатья, расположенный у подножия Черной горы, которая является бывшим вулканом. Вулканические почвы способствуют развитию виноградарства, садоводства и выращиванию табака.

Главред узнал историю города Виноградов.

Где расположен Виноградов

Город с 1263 года лежит на правом берегу реки Тиса, всего в нескольких километрах от границ с Венгрией и Румынией. Как пишет "Телеграф", Виноградов расположился у подножия Черной горы. Сегодня это мирный живописный склон, покрытый густой зеленью, но тысячи лет назад здесь бушевала раскаленная лава. Именно вулканическое прошлое подарило городу особый состав почвы и защиту от холодных ветров.

Как раньше назывался Виноградов

Более 700 лет назад Виноградов назывался Севлюш. С венгерского Szőlős - это виноградный. Город был настолько богатым и важным, что его называли Nagyszőlős - большой виноградник. В городе говорили на латыни, венгерском, идише и румынском.

В 1946 году советская власть решила "переложить" город на свой лад. Севлюш исчез с карт, уступив место Виноградову.

Какую роль играл замок Канков

Над городом, на выступе Черной горы, сохранились руины замка Канков — одной из древнейших фортификаций Закарпатья. Его построили на месте славянского городища X века.

В средневековье замок контролировал стратегический участок Соляного пути, по которому соль из Солотвино перевозили в Центральную Европу. Кто владел Канковом — тот фактически контролировал торговлю и значительные доходы региона.

Замок принадлежал могущественному роду Перени. Бароны Перени были настоящими владыками этого края: они строили храмы, превращали крепости в барочные дворцы и высаживали леса.

