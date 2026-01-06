Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

Расположенный на стыке трех государственных границ город держит на своих плечах огромный объем международных перевозок.

История города Чоп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Среди сотен украинских городов один отличается особой лаконичностью. Всего три буквы в названии, однако за ними стоит многовековая история, стратегическое расположение и статус "железнодорожных ворот" в Европу. Речь идет о Чопе - городе, который несмотря на свои скромные размеры, имеет колоссальное значение для всей страны.

Главред узнал, историю города Чоп.

Почему Чом получил такое короткое название

Происхождение названия Чоп до сих пор вызывает дискуссии среди историков и лингвистов. Как пше "Телеграф", наиболее обоснованная версия ведет в Средневековье к влиятельному роду феодалов - магнатов Чапи (Chapy или Csapy). Именно они владели этими землями в XIII веке, а первое письменное упоминание о поселении датируется 1281 годом.

Однако существуют и другие версии. С венгерского языка "csap" переводится как "краник", что может символизировать положение города между водными артериями - Тисой и Латорицей. Славянская версия апеллирует к слову "чип" (затычка) или вспоминает о "чоповой" - древней пошлине, которую собирали за проезд или торговлю.

Как Чоп стал рекордсменом по количеству владельцев

История Чопа - это летопись постоянных изменений. Мало какой город может "похвастаться" тем, что за свою историю он сменил 142 владельцев. Этот невероятный рекорд свидетельствует о том, что территория всегда была лакомым куском для разных правителей благодаря своему удачному расположению.

Жители Чопа никогда не оставались в стороне от большой политики. Они были активными участниками восстания 1697 года и освободительной войны 1703-1711 годов против Габсбургов.

Когда маленький поселок превратился в стратегический узел

Переломным моментом для Чопа стал 1872 год. Именно тогда через населенный пункт проложили железную дорогу, что мгновенно изменило его статус. Из небольшого сельского поселения Чоп превратился в ключевой транспортный центр региона. Хотя статус города Чоп получил только в 1957 году, его фактическое значение как промышленного и логистического хаба сформировалось значительно раньше.

Город Чоп с высоты - видео:

В чем заключается географическая уникальность города

Чоп расположен в Среднедунайской низменности, прямо у подножия Карпат. Его главная "фишка" - пребывание на стыке границ трех государств: Украины, Венгрии и Словакии. Это делает город ключевым пунктом на карте международных автомобильных дорог (E573 и М06). Здесь работают два стратегических пункта пропуска: "Чоп-Тиса" и "Чоп-Страж", через которые ежедневно проходят тысячи грузов и пассажиров.

Почему железнодорожный вокзал Чопа называют "воротами Европы"

Главная особенность железнодорожного узла в Чопе - это техническая магия смены путей. Поскольку Украина использует колею стандарта 1520 мм, а Европейский Союз - 1435 мм, именно здесь поезда "переобуваются" для дальнейшего движения. Это делает город критически важным для экспорта, импорта и пассажирских перевозок между Украиной и ЕС.

