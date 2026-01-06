Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

Руслана Заклинская
6 января 2026, 19:10
96
Расположенный на стыке трех государственных границ город держит на своих плечах огромный объем международных перевозок.
Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название
История города Чоп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Почему город Чоп имеет такое короткое название
  • Сколько Чоп имел владельцев
  • В чем заключается географическая уникальность Чопа

Среди сотен украинских городов один отличается особой лаконичностью. Всего три буквы в названии, однако за ними стоит многовековая история, стратегическое расположение и статус "железнодорожных ворот" в Европу. Речь идет о Чопе - городе, который несмотря на свои скромные размеры, имеет колоссальное значение для всей страны.

Главред узнал, историю города Чоп.

видео дня

Почему Чом получил такое короткое название

Происхождение названия Чоп до сих пор вызывает дискуссии среди историков и лингвистов. Как пше "Телеграф", наиболее обоснованная версия ведет в Средневековье к влиятельному роду феодалов - магнатов Чапи (Chapy или Csapy). Именно они владели этими землями в XIII веке, а первое письменное упоминание о поселении датируется 1281 годом.

Однако существуют и другие версии. С венгерского языка "csap" переводится как "краник", что может символизировать положение города между водными артериями - Тисой и Латорицей. Славянская версия апеллирует к слову "чип" (затычка) или вспоминает о "чоповой" - древней пошлине, которую собирали за проезд или торговлю.

Как Чоп стал рекордсменом по количеству владельцев

История Чопа - это летопись постоянных изменений. Мало какой город может "похвастаться" тем, что за свою историю он сменил 142 владельцев. Этот невероятный рекорд свидетельствует о том, что территория всегда была лакомым куском для разных правителей благодаря своему удачному расположению.

Жители Чопа никогда не оставались в стороне от большой политики. Они были активными участниками восстания 1697 года и освободительной войны 1703-1711 годов против Габсбургов.

Когда маленький поселок превратился в стратегический узел

Переломным моментом для Чопа стал 1872 год. Именно тогда через населенный пункт проложили железную дорогу, что мгновенно изменило его статус. Из небольшого сельского поселения Чоп превратился в ключевой транспортный центр региона. Хотя статус города Чоп получил только в 1957 году, его фактическое значение как промышленного и логистического хаба сформировалось значительно раньше.

Город Чоп с высоты - видео:

В чем заключается географическая уникальность города

Чоп расположен в Среднедунайской низменности, прямо у подножия Карпат. Его главная "фишка" - пребывание на стыке границ трех государств: Украины, Венгрии и Словакии. Это делает город ключевым пунктом на карте международных автомобильных дорог (E573 и М06). Здесь работают два стратегических пункта пропуска: "Чоп-Тиса" и "Чоп-Страж", через которые ежедневно проходят тысячи грузов и пассажиров.

Почему железнодорожный вокзал Чопа называют "воротами Европы"

Главная особенность железнодорожного узла в Чопе - это техническая магия смены путей. Поскольку Украина использует колею стандарта 1520 мм, а Европейский Союз - 1435 мм, именно здесь поезда "переобуваются" для дальнейшего движения. Это делает город критически важным для экспорта, импорта и пассажирских перевозок между Украиной и ЕС.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Чоп История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:09Мир
Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:44Энергетика
"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Последние новости

19:53

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

19:31

Самодурство, паранойя и смерть: закономерности российской истории

19:21

Город затуманит и накроют осадки: в Полтаве прогнозируют опасную погоду

19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое названиеВидео

19:10

Почему Китай заинтересован в расколе Европымнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:09

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:03

В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

18:45

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

18:44

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

Реклама
18:42

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

18:15

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

18:14

Бюджетные блины за 10 минут: рецепт божественного блюда из трех ингредиентов

18:01

Больной раком 82-летний исполнитель "Copacabana" показал фото с больничной койки

17:50

Самые строгие запреты 7 января: что нельзя делать в этот праздник, приметы

17:48

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

17:47

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

17:21

"Поворачивает голову почти на 270 градусов": в Украине заметили редкую птицу

17:21

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Реклама
17:19

Трамп выбрал новую цель после Венесуэлы - какая страна Европы под угрозой вторжения

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Реклама
13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять