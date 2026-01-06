Укр
Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

Марина Иваненко
6 января 2026, 12:29
Гастрономическая децентрализация в Украине: как города создают собственные культовые торты, привлекающие туристов и формирующие культурную идентичность регионов.
Какие торты являются символами городов?
Какие торты являются символами городов? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие торты являются визитками городов
  • Для чего городам нужны собственные торты

От хрустящих ореховых слоев до нежных муссов с привкусом южного солнца - гастрономическая карта Украины пополняется новыми брендами. сегодня торт для города - это не просто десерт к чаю, а стратегический элемент территориального маркетинга и способ самоидентификации общин.

Пока Киев десятилетиями держит марку своим легендарным "Киевским", другие регионы - от Николаева до Ужгорода - создают собственные сладкие легенды, воплощающие историю, характер и уникальные вкусы местного края. Главред расскажет, чем смакуют современные украинские города и какие секреты скрывают их главные кондитерские визитки.

Гастрономическая децентрализация: почему городам нужны собственные десерты

На канале "Файно" рассказывают о том, что последние годы в Украине наблюдается настоящий бум на создание локальных десертов. Это явление кондитеры называют "гастрономической децентрализацией".

Вместо унифицированных советских рецептов города ищут собственные уникальные сочетания, которые могут рассказать о регионе на языке вкуса. Часто к созданию таких гастрономических символов привлекают не только профессиональных технологов, но и местных жителей - через открытые конкурсы и голосования.

Торт "Херсон": солнце, запеченное в карамели

После освобождения Херсона этот десерт стал символом несокрушимости и надежды. Созданный в 2019 году по результатам народного голосования, он олицетворяет щедрость украинского Юга.

Авторы отказались от тяжелых масляных кремов в пользу легких текстур. В основе торта - безмучные коржи с большим количеством грецкого ореха.

Секретный ингредиент - нежный мусс на основе кураги. Именно абрикосовая нотка придает десерту тот самый "солнечный" привкус, который ассоциируется с херсонскими степями.

Торт "Ужгород": закарпатское изящество

Если Киев гордится фундуком, то Ужгород сделал ставку на фундучно-миндальную меренгу. Торт, созданный кондитером Игорем Зарицким, за короткое время стал настолько популярным, что туристы везут его через всю страну как главный сувенир из Закарпатья.

Это многослойное сочетание безе и особого сливочного крема с добавлением сгущенного молока, которое проходит термическую обработку по авторской технологии. Десерт не содержит муки, поэтому остается удивительно легким и буквально тает во рту.

Торт "Николаев": яхты, море и лимонный бриз

Николаевский фирменный десерт - это ода морскому городу. Местные кондитеры переосмыслили классический "Наполеон", добавив к нему свежесть лимана.

Коржи здесь сверхтонкие и хрустящие, а крем обязательно содержит цитрусовую цедру, символизирующую морской бриз. Торт часто украшают изображением парусов или архитектурных памятников Николаева.

Видео о том, какие есть торты-символы городов, можно посмотреть здесь:

Торт "Кривой Рог": индустриальная мощь в шоколаде

Самый длинный город Европы имеет и свой особый "длинный" привкус. Криворожский торт визуально воспроизводит эстетику железного сердца Украины.

В дизайне и составе доминируют "железные" цвета - глубокий шоколадный и насыщенный вишневый. Основу десерта составляют шоколадные бисквиты, пропитанные коньяком или вишневым сиропом, с добавлением целых ягод вишни и орехов. Это сытный, насыщенный торт, подчеркивающий мощь промышленного региона.

Больше, чем десерт: почему это важно

Создание локальных тортов выполняет сразу несколько важных функций:

  • Туризм - поиск фирменного торта становится частью путешествия.
  • Поддержка локального производителя - используют орехи, ягоды, мед от местных фермеров.
  • Культурный код - упаковка и история рецепта превращают торт в гастрономического амбассадора города.

Сегодня украинские кондитеры продолжают экспериментировать. Мода на локальные торты охватывает все больше городов - от Чернигова до Одессы. Каждый такой десерт - это сладкое признание в любви к своему городу, которое теперь можно буквально попробовать на вкус.

Об источнике: "Файно"

"Файно" - это популярный украинский YouTube-канал, посвященный исследованию национальной идентичности, культурных традиций и быта. Проект специализируется на создании качественного познавательного контента, который в интересной и современной форме рассказывает об истории украинских городов, их уникальных особенностях и гастрономических символах. Зрители ценят канал за эстетическую визуальную подачу и глубокое погружение в темы, которые ранее оставались вне поля зрения массовой культуры. Одним из самых популярных циклов канала стала серия видео о тортах-визитных карточках, где авторы исследуют, как кондитерские изделия становятся брендами целых регионов. Кроме гастрономии, на канале можно найти сюжеты об аутентичной моде, обычаях наших предков и архитектурных жемчужинах Украины. Главная цель проекта - влюбить зрителя в украинское и показать, что наше наследие является стильным, вкусным и чрезвычайно многогранным.

торт Украина интересные новости
