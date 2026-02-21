Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

Будапешт может принять решение о прекращении поставок Украине электроэнергии.

Главное:

Орбан выдвинул ультиматум Украине и начал откровенный энергетический шантаж

Будапешт требует возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине и начал откровенный энергетический шантаж.

Он заявил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок Украине электроэнергии, если она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Telex.

Выступая на встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Бекешчаба на юго-востоке страны, Виктор Орбан напомнил, что Венгрия прекратила поставки туда дизельного топлива и решила заблокировать предоставление ей Евросоюзом "военного кредита" на 90 млрд евро.

"Есть еще один вопрос, который я сейчас внимательно изучаю. Значительная часть электроэнергии поступает в Украину из Венгрии, и, если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности. Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг", - сказал Орбан, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.

Как действия Венгрии и Словакии могут отразиться на Украине: оценка эксперта

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил в Facebook, что возможная остановка импорта электроэнергии из Венгрии и Словакии не является критичной для Украины.

По его словам, поставки из этих стран обеспечивают не более 10% рынка, и энергосистема уже не раз функционировала без этих объёмов. В частности, похожая ситуация наблюдалась осенью прошлого года и не привела к серьёзным проблемам, поскольку существуют альтернативные источники и механизмы компенсации.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

Что такое нефтепровод Дружба? Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.

