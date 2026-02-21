Укр
Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьями

Константин Пономарев
21 февраля 2026, 16:38
Британец объявил о создании собственной страны на Дунае. Новое государство обзавелось уже паспортами, несмотря на отсутствие официального признания.
Британец объявил себя президентом самопровозглашенной Свободной Республики Вердис
Британец объявил себя президентом самопровозглашенной Свободной Республики Вердис / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Как друзья создали свою страну с паспортами и флагом
  • Что мешает "президенту" попасть в свою страну
  • Зачем нужны посольства без признания

21-летний Дэниел Джексон из Великобритании, объявивший себя президентом самопровозглашенной Свободной Республики Вердис, открыл представительство своего микрогосударства прямо на главной улице родного города Дувр. Идея создания собственной страны, по его словам, появилась еще в подростковом возрасте, как "эксперимент с друзьями".

Проект Вердис берет начало в 2019 году. Тогда британец заявил права на участок земли вдоль Дуная, известный на карте как "Карман-3". Эта территория, как утверждает молодой президент, якобы осталась вне формального контроля Хорватии и Сербии после пограничных разногласий. Более подробно об этой истории пишет Daily Star.

Спорный участок на Дунае

Общая площадь Вердиса, по заявлениям его основателей, составляет около 0,5 квадратных километров. Попасть туда можно только на лодке.

Попытки физически попасть на территорию, которую основатели Вердиса считают своей страной, пока не дали результатов. По словам Дэниела Джексона, ему официально запрещен въезд в Хорватию, а сам участок земли остается труднодоступным.

Дэниел Джексон во время поездки в Свободную Республику Вердис
Дэниел Джексон во время поездки в Свободную Республику Вердис / Фото: Jam Press

Британец утверждает, что любые попытки приблизиться к территории заканчиваются вмешательством пограничных служб. Из-за этого проект существует преимущественно за пределами заявленной земли через офисы, онлайн-программы и цифровое резидентство.

Сам мужчина называет ситуацию "правительством в изгнании", подчеркивая, что деятельность Вердиса сейчас ведется из представительств в других странах, а не с самой территории.

Зачем нужны "посольства"

Открытые в Великобритании и Сербии представительства официально считаются "офисами", поскольку Вердис не признан государством. Они используются для административных задач/ Например, для оформления документов для участников программы электронного резидентства.

"Мы открыли два посольства. Пока это представительства, но работа идет", - заявил Джексон.

Дэниел Джексон объявил себя президентом Вердис
Дэниел Джексон объявил себя президентом Вердис / Фото: Jam Press

По его словам, через 11-месячную программу уже прошли тысячи желающих получить цифровое гражданство.

Паспорта, валюта и языки

Создатели Вердиса разработали собственную символику. У непризнаного государства есть собственные флаг, герб и паспорта. Официальными языками заявлены английский, хорватский и сербский, а валютой стало евро.

Проект активно развивался в интернете, где и привлек значительное внимание. В программе электронного резидентства, по утверждению Джексона, участвуют более 2800 человек.

Финансовая сторона проекта

По словам основателя, за счёт программы резидентства и краудфандинга удалось собрать около 180 тысяч фунтов стерлингов.

"Это работа на полную ставку. Я занимаюсь этим не ради прибыли", - объяснил британец.

Ради проекта Джексон оставил прежнюю работу, связанную с разработкой виртуальных миров.

Несмотря на отсутствие официального признания, Вердис продолжает расширять присутствие. Джексон уже рассматривает открытие третьего представительства.

В видео британец рассказывает о самопровозглашенном государстве:

@danieljacksonofficial We created a country. Welcome to the Free Republic of Verdis, located in Europe, between Croatia and Serbia. We issue passports, started a settlement, were building international relations, and were also recently featured in Fox News, The Guardian, NBC, and many other large outlets. #verdis#passport#europe♬ original sound - velvet

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

