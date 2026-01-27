Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в мире

Сменилось три поколения ученых, двое смотрителей ушли из жизни, а мир до сих пор наблюдает за экспериментом в Австралии.

В Университете Квинсленда продолжается самый длительный лабораторный эксперимент в мире. Он настолько длительный, что двое его предыдущих смотрителей умерли, так и не увидев результатов, но сейчас эксперимент приближается к двум важным вехам: своему 100-летию и десятому "падению" капли.

Эксперимент был начат в 1927 году первым профессором физики университета Томасом Парнеллом, пишет IFLScience. Его целью была демонстрация свойств высоковязких жидкостей.

Парнелл взял остаток от дистилляции каменноугольной смолы, нагрел ее и поместил в герметичную стеклянную воронку. Затем он ждал три года, пока смола не примет форму контейнера. Хотя это может показаться слишком долгим временем для начала эксперимента, учитывая его столетнюю продолжительность, такой старт был лишь "длинным морганием".

В 1930 году Парнелл срезал ножку воронки, позволив чрезвычайно вязкой жидкости медленно вытекать. Эксперимент продолжается с тех пор чрезвычайно медленно: первая капля упала только через восемь лет, а следующие пять - в течение последующих 40 лет.

Смотрите видео с моментом падения капли смолы:

За почти столетнюю историю за установкой следили несколько ученых. Сам Парнелл и его преемник, профессор Джон Мейнстоун, так и не увидели ни одной капли своими глазами. Сейчас эксперимент находится под наблюдением профессора Эндрю Уайта. Почти через сто лет после его начала выпало только девять капель.

Девятое падение, произошедшее в 2014 году, сопровождалось определенной "противоречивостью". Во время формирования капли она соединилась с предыдущими каплями в стакане. Уайт попытался переставить стакан, чтобы избежать слияния, но это привело к покачиванию основания и девятая капля отломилась раньше запланированного.

