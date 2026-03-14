Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

Константин Пономарев
14 марта 2026, 12:35
Во время девичника в уединенном поместье в Шотландии на фотографии появилась странная фигура ребенка, которого никто не знал.
Фото с девичника напугало подруг / Коллаж Главред, фото: x.com/hollydca, airbnb

Поездка в уединенное шотландское поместье, задуманная как веселый девичник, неожиданно превратилась в историю, которая напугала ее участниц.

После серии фотографий, сделанных во время празднования, женщины заметили на одном из снимков загадочную фигуру, похожую на маленького мальчика. Об этой истории вспоминает Mirror.

Странная фигура на фото

Компания подруг отдыхала в поместье в районе Аргайл и Бьют и делала обычные групповые снимки. На фотографии, где женщины позируют с поднятыми руками с масками, за деревянным пеньком видна фигура ребенка, присевшего на корточки. Однако никто из гостей не помнит, чтобы рядом находился мальчик в момент съемки.

Когда участницы девичника внимательно рассмотрели снимок, атмосфера резко изменилась. По словам очевидцев, после этого многие поспешили покинуть зал и начали искать информацию о месте, где проходило празднование.

Легенда о мальчике у озера

То, что они обнаружили, лишь усилило тревогу. Согласно местной легенде, неподалеку от поместья когда-то произошла трагедия. Маленький мальчик во сне вышел из гостиницы и утонул в близлежащем озере.

На фото за деревянным пеньком видна фигура ребенка / Фото: x.com/hollydca

Эта история перекликается с сюжетом телефильма "Голубой мальчик", показанного на BBC в 1994 году. В картине рассказывается о четырехлетнем ребенке, погибшем в озере Лох-Эк. Считается, что фильм снимали именно в этом районе, рядом с историческим отелем на берегу озера, который еще с 17 века окружен слухами о странных явлениях.

Легенда гласит, что после трагедии сотрудники гостиницы иногда находили на кухне передвинутые приборы и тарелки, а в коридорах были мокрые следы, словно кто-то только что вышел из воды.

Почему фото всех напугало

Фотографии с девичника впервые появились прошлым летом и быстро вызвали жаркие споры. Одни уверены, что на снимке действительно может быть нечто необъяснимое, другие предполагают оптическую иллюзию или случайное совпадение.

Но для самих участниц поездки этот вечер уже навсегда останется одним из самых странных в их жизни. Они отправлялись праздновать свадьбу подруги и никак не ожидали, что домой вернутся с фотографией, которая заставит многих говорить о призраках.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

