Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

В период массового созревания ягод клубника становится легкой добычей для слизней.

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Как избавиться от слизней на клубнике — народные средства от слизней на огороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как защитить клубнику от слизней

Как избавиться от слизней народными методами

Что отпугивает слизней

Клубника средних и поздних сортов начинает созревать в июле, и именно тогда садоводы сталкиваются с самой большой угрозой для урожая — слизнями. Эти вредители активно ищут ягоды, богатые натуральными сахарами, и могут за одну ночь уничтожить значительную часть грядки.

Главред расскажет, как защитить клубнику от слизней без использования агрессивной химии.

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Как защитить клубнику от слизней

Химические средства борьбы со слизнями не всегда уместны, особенно когда речь идет о съедобных культурах. Они могут оставлять нежелательные следы на плодах и почве, что ставит под сомнение безопасность урожая. Поэтому все больше садоводов обращают внимание на экологичные решения, которые не вредят ни растениям, ни окружающей среде.

Основательница компании Chimney Sheep Салли Филлипс советует использовать овечью шерсть, пишет Express. Ее свойства делают материал естественной защитой от слизней. В составе шерсти есть ланолин — вещество, которое быстро обезвоживает слизистых вредителей. Слизни неохотно передвигаются по такой поверхности, ведь она вредит их организму.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Кроме того, шерсть содержит натуральные масла и соль, выделяемую с овечьим потом. Они дополнительно негативно влияют на слизней. Шершавая текстура шерсти раздражает их тело, создавая еще одно препятствие для передвижения.

Кроме того, шерсть хорошо впитывает воду и постепенно отдает ее растениям, поддерживая оптимальный уровень увлажнения даже в жаркие дни. Это помогает клубнике оставаться сочной и не пересыхать.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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