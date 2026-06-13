У клубники скручиваются листья: инструкция, как победить земляничного клеща

Главный враг клубники - земляничный клещ. Если вовремя не отреагировать, то ягоды засохнут.

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Как спасти урожай клубники от земляничного клеща: пошаговая инструкция / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как вовремя распознать опасного земляничного клеща на грядках

Какие три препарата нужно чередовать для защиты кустов клубники

Чем безопасно обработать растения во время активного цветения

Земляничный (паутинный) клещ — один из самых коварных вредителей, поражающих садовую землянику (клубнику). Если проигнорировать проблему, можно остаться без ягод: они высохнут, станут мелкими и твердыми.

Автор популярного YouTube-канала Зелёная фазенда рассказал, как бороться с насекомыми, чтобы защитить посадки на весь сезон.

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Как распознать клеща и не перепутать с дефицитом кальция

По словам садовода, клещ настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Однако его присутствие легко определить по состоянию кустов.

Вредитель прокалывает зелень и высасывает соки. В результате молодые листья скручиваются и деформируются.

Ягоды перестают наливаться соком, их края засыхают, а сами плоды остаются маленькими и жесткими.

Стоит учесть, что при дефиците кальция верхушка листа выглядит слегка сжатой и приплюснутой. Если же лист скручен по краям и явно деформирован — это стопроцентное поражение клещом.

Какое самое эффективное средство от паутинного клеща

Эксперт призвал не ждать очевидных признаков заражения, а обрабатывать клубнику превентивно. Клещ может попасть на участок с ветром или на обуви из соседнего сада.

Для эффективной борьбы важно использовать не обычные инсектициды, а акарициды или инсектоакарициды, то есть препараты, направленные именно против клещей.

Начинать опрыскивание нужно ранней весной, когда на кустах сформировалось всего три-четыре листочка.

Первая обработка проводится по листу системным акарицидом (например, "Вертимек").

Вторая обработка проводится через 7–10 дней после первой. Третья (при необходимости) – ще через 7–10 дней.

Важно обязательно чередовать препараты. У клеща стремительно развивается резистентность (привыкание), поэтому повторное использование одного и того же средства будет неэффективным.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Что делать, если клубника уже зацвела или плодоносит

Если весенняя профилактика была пропущена, а кусты уже зацвели или дали завязь, химию использовать нельзя. В этом случае на помощь приходят биопрепараты, например, "Фитоверм".

Важный нюанс: биопрепараты работают исключительно в теплую погоду. Температура воздуха должна быть не ниже +17...+20 °C, иначе обработка не принесет результата.

Защита будущего урожая

После сбора урожая борьба не заканчивается, ведь клещ успевает отложить несколько поколений потомства.

Первое, что нужно сделать, это очистить грядки и полностью удалить все старые, пожелтевшие и пораженные листья. Ни в коем случае не бросайте их в компост — листву нужно вынести за пределы участка и сжечь.

Очищенные кусты нужно обработать сильными препаратами длительного действия (например, "Аполло" или "Масай"). Это обеспечит здоровую зимовку растений.

Смотрите видео - Как защитить клубнику от клеща:

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