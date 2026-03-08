Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

Садовод рекомендует подкормить малину этим настоем, чтобы собирать ягоды ведрами.

Как увеличить урожай малины без химии: простой рецепт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Благодаря этому рецепту с небольшого участка собирают до 300 кг малины

Подкормка делает ягоды крупнее, слаще и ароматнее

Малина начинает плодоносить волнами несколько раз за сезон

Чтобы получить огромные урожаи крупной, сладкой и ароматной малины, ее нужно правильно удобрять. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали об об одной очень важной подкормке, от которой зависит урожай малины.

"Хотите собирать малину ведрами, тогда обязательно подкормите ее этой натуральной подкормкой. Она абсолютно простая, готовится элементарно, но при этом в магазине вы такого никогда не купите. Эта подкормка уникальная по своему составу. Подкармливаем ею уже очень много лет нашу малину. И несмотря на то, что кустов у нас мало, всегда собираем по 300 кило урожая. Ягода очень крупная, очень сладкая, ароматная независимо от сорта и региона", - утверждает садовод.

Благодаря этой подкормке малина становится крупной, ароматной, и очень сладкой с небольшой кислинкой.

Кроме того, малина созревает быстрее и плодоносит волнами, позволяя собирать несколько урожаев.

В чем польза этой подкормки для растения и почвы:

Улучшает метаболизм малины.

Защищает от вредителей, насекомых и грибков (благодаря дубильным веществам чая).

Способствует правильному росту кустов, устраняя необходимость в обрезке и формировании.

Содержит антиоксиданты, минералы (калий, магний, железо, марганец, цинк, фосфор) и витамины.

Создаёт полезную микробиологическую среду (микробиом) через ферментацию, улучшая состояние почвы.

Какое самое лучшее удобрение для малины и как его приготовить

Ингредиенты для концентрата:

1 литр кипятка;

1 столовая ложка чёрного чая;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка крахмала.

Сначала в удобную ёмкость налейте 1 литр крутого кипятка. Добавьте 1 столовую ложку чёрного чая и хорошо размешайте.

Оставьте завариваться на 30-40 минут, пока настой не приобретёт крепкий коричневато-золотистый оттенок.

После того как чай заварился, ещё раз хорошо перемешайте настой. Добавьте 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку крахмала. Тщательно всё перемешайте.

Оставьте полученный раствор настаиваться ещё примерно на 30 минут для начала процесса ферментации. В это время происходит взаимодействие компонентов, образуются полезные витамины и микробиом. Появление пузырьков свидетельствует о начале ферментации.

Полученный концентрат разведите в 5 литрах воды.

Полученным раствором полейте малину: 1 литр под каждый куст.

Применять подкормку рекомендуется обязательно по влажной почве.

