Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

Банкир говорит, что решающим фактором останется развитие событий на Востоке.

https://glavred.info/economics/rezkie-podemy-ili-padeniya-bankir-skazal-kakim-budet-kurs-valyut-s-ponedelnika-10746977.html Ссылка скопирована

Курс доллара и евро с 9 по 15 марта / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

С понедельника на валютный рынок Украины будут влиять два фактора

Ожидается, что спрос и предложение будут близкими по объемам

Колебания курса доллара могут ограничиться 0,10-0,15 грн, а евро – 0,25-0,35 грн

На следующей неделе на валютный рынок Украины будут влиять два ключевых фактора – сезонное перераспределение спроса и предложения и политика Национального банка. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, на следующей неделе ожидается, что спрос и предложение будут близкими по объемам, а в определенные дни продажа валюты даже может преобладать. Это позволит НБУ уменьшить интенсивность интервенций, оставляя за собой функцию мониторинга.

видео дня

Он добавляет, что колебания курса доллара могут ограничиться 0,10-0,15 грн, а евро – 0,25-0,35 грн. Такие параметры свидетельствуют о переходе к предсказуемой модели движения без резких подъемов или спусков.

"Важным также станет сближение межбанковского и наличного рынков. Особенно это касается курсов покупки. В некоторые дни курс продажи на наличных рынке может даже быть ниже межбанковского. Ожидается постепенное сужение спредов: в банках – 0,2-0,3 грн за доллар, 0,3-0,5 грн за евро, а в обменниках – 0,6-1 грн за доллар, 1-1,3 грн за евро", – говорится в сообщении.

Банкир также отметил, что глобальные рынки продолжают работать в условиях напряжения. В таких обстоятельствах инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости, что и объясняет его укрепление по отношению к евро.

По его мнению, решающим фактором для соотношения доллара и евро будет оставаться развитие событий на Востоке. Ожидаемый коридор торгов пары доллар/евро - 1,155-1,175.

Лесовой подчеркнул, что с 9 по 15 марта коридоры валютных изменений составят 42,5-43,35 грн/долл. и 49-51 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 49-51 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Почему растет курс доллара и евро

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что сейчас Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы держать курс гривни стабильным, но курс доллара и евро растет.

По его словам, причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Он подчеркнул, что если девальвация гривни продолжится, то станет существенным фактором удорожания импорта и будет подталкивать цены вверх.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс валют на 9 марта 2026 года. В частности, официальный курс доллара США на понедельник установлен на уровне 43,72 грн/долл.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявлял, что восходящая тенденция стоимости валют сохранится. По его мнению, курс наличного доллара будет на уровне 43,25-43,75 грн.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред