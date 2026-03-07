3 породы собак, которые ведут себя хуже всего: список удивил владельцев

Некоторые из самых популярных пород собак нередко доставляют владельцам трудности. Какие питомцы чаще всего проявляют сложный характер.

Какие породы собак ведут себя хуже всего / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Какие популярные породы чаще всего создают проблемы

Почему даже умные собаки могут вести себя плохо

Какие породы обладают высоким интеллектом

Собаки считаются одними из самых любимых домашних животных в мире, однако даже самые популярные породы могут доставлять владельцам немало трудностей.

Профессиональный специалист по поведению собак рассказал в одном из своих роликов в TikTok, какие питомцы чаще всего вызывают проблемы у хозяев — и его список может удивить многих любителей собак.

Почему умные собаки могут вести себя плохо

Специалист по поведению собак Уилл Атертон отметил, что в своей практике регулярно сталкивается с просьбами помочь владельцам справиться с проблемным поведением питомцев. По его словам, некоторые породы появляются в подобных обращениях особенно часто.

По словам специалиста, чаще всего проблемы с поведением он наблюдает у трех популярных пород. В этот список вошли такса, бордер-колли и немецкая овчарка.

Эксперт пояснил, что эти породы обладают высоким интеллектом и сильными рабочими инстинктами. Однако именно это часто становится причиной трудностей, если владельцы не обеспечивают им достаточную нагрузку и правильное воспитание.

"Это самые плохо воспитанные и при этом самые популярные породы собак", - отметил Атертон, добавив, что сталкивается с ними чаще всего в запросах о помощи.

Популярность может играть большую роль

По словам дрессировщика, одна из причин может заключаться в самой популярности этих пород. Чем больше людей заводят таких собак, тем чаще появляются и обращения к специалистам.

Специалист по поведению собак назвал "вредные" породы / Фото: tiktok.com/@iamwillatherton

Однако он также допускает, что определенные особенности характера могут играть свою роль. Например, бордер-колли требуют постоянной умственной и физической активности, немецкие овчарки нуждаются в четкой системе обучения, а таксы в терпеливом и последовательном воспитании.

Владельцы тоже несут ответственность

В обсуждениях многие владельцы собак отметили, что проблемы часто возникают не из-за породы, а из-за недостатка воспитания и понимания потребностей животного.

Некоторые пользователи подчеркнули, что таксы и бордер-колли обладают высоким интеллектом и могут быть отличными компаньонами, если хозяева готовы уделять им достаточно времени и внимания.

Эксперты напоминают, что прежде чем заводить собаку, важно изучить особенности породы и честно оценить, сможете ли вы обеспечить питомцу необходимую активность, обучение и уход. В противном случае даже самая дружелюбная порода может столкнуться с поведенческими проблемами.

В видео специалист делится своим мнением по поводу популярных пород собак:

@iamwillatherton Which popular dog breeds are the worst behaved? This might surprise you. The three breeds I get asked for help with the most are: Dachshunds. Border Collies. German Shepherds. Now here’s the real question… Is that because they’re badly behaved? Or is it because they’re extremely popular - so there are simply more of them? Dachshunds are bold, stubborn little hunters. Border Collies are intense, driven working dogs. German Shepherds are powerful, intelligent and highly responsive to their environment. All three are brilliant breeds. But they’re also breeds that need structure, clarity and leadership. Without that, behaviour problems show up fast. So what do you think? Is it popularity… Or are some breeds genuinely more prone to problem behaviour? Let me know in the comments and I’ll answer properly in a future video. #dogtraining #dogtrainer #dogtrainingtips #leadershipislove #dogbreeds ♬ original sound - Will Atherton (MSc)

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест своей собаке и была сильно удивлена результатом. Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у домашнего животного с совершенно несоответствующим внешним видом.

Также сообщалось о том, что обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба. В Польше пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.

