Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

Дарья Пшеничник
7 марта 2026, 04:41
Советские "женские" подарки на 8 марта были не столько о романтике, сколько о выживании в условиях дефицита.

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта
Что дарили женщинам в СССР на 8 марта / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Советские "женские" подарки теперь выглядят абсурдно
  • Дефицит превращал повседневные вещи в праздничные

Праздник 8 марта, который сегодня часто воспринимают как формальность, в советские времена был настоящим испытанием для мужчин и одновременно — парадом странных подарков, которые сейчас вызывают разве что улыбку.

В СССР дефицит определял все: от быта до романтики. Поэтому Женский день превращался в охоту за любыми вещами, которые хотя бы намекали на заботу. Многие из них стали символами эпохи - и одновременно примерами того, как сильно изменилось наше представление о внимании и уважении к женщинам, пишет Oboz.ua.

Подарки, которые когда-то были мечтой, а теперь стали мемом

  • Фартуки и прихватки
    В стране, где хороший текстиль был редкостью, новый фартук казался почти роскошью. Сегодня же такой презент воспринимается как намек на "кухонную" роль женщины — и вряд ли вызовет восторг.
  • Алюминиевые кастрюли и сковороды
    Тяжелая посуда была инвестицией на десятилетия. Советская хозяйка искренне радовалась новой кастрюле, потому что это означало облегчение быта. В современном мире такой подарок выглядит как моветон, сводящий женщину к роли кухарки.
  • Книга "О вкусной и здоровой пище"
    Когда-то — культовое пособие, которое передавали по наследству. Теперь — пылесборник, проигрывающий смартфону с миллионами рецептов. И опять же: подарок не для души, а для хозяйства.
  • Парфюмы "Красная Москва" и "Тет-а-тет"
    В СССР это был пик парфюмерной роскоши. Сегодня — тяжелые, устаревшие ароматы, ассоциирующиеся с бабушкиными сундуками. Хотя духи как категория подарков остаются актуальными, советская классика — точно нет.

  • Хрустальная ваза
    Символ достатка, который гордо выставляли в серванте. Теперь — пережиток прошлого, который редко вписывается в современный интерьер.
  • Махровые полотенца
    В СССР за ними стояли в очередях. Сегодня - обычный товар первой необходимости, который никак не создает праздничного настроения.
  • Электровафельница или миксер
    Техника была дефицитом, поэтому даже неуклюжий и шумный прибор казался подарком мечты. Сейчас же это скорее "подарок для дома", а не для женщины.
  • Отрез ткани на платье
    Возможность сшить что-то уникальное была настоящим счастьем. Теперь индивидуальный пошив - дорогое хобби, а ткани давно перестали быть дефицитом.
  • Пластмассовые бигуди
    Единственный доступный способ сделать прическу "как в кино". Сегодня — символ неудобства и болезненных ночей на жестких цилиндрах.

Что эти подарки говорят об эпохе

Советские "женские" презенты были не столько о романтике, сколько о выживании в условиях дефицита. Они отражали представления государства о роли женщины: хозяйка, хранительница, работница — но не личность со своими желаниями. Современное общество отходит от этого подхода, и именно поэтому большинство тех подарков сегодня выглядят как издевательство.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

