Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

Советские "женские" подарки на 8 марта были не столько о романтике, сколько о выживании в условиях дефицита.

Советские "женские" подарки теперь выглядят абсурдно

Дефицит превращал повседневные вещи в праздничные

Праздник 8 марта, который сегодня часто воспринимают как формальность, в советские времена был настоящим испытанием для мужчин и одновременно — парадом странных подарков, которые сейчас вызывают разве что улыбку.

В СССР дефицит определял все: от быта до романтики. Поэтому Женский день превращался в охоту за любыми вещами, которые хотя бы намекали на заботу. Многие из них стали символами эпохи - и одновременно примерами того, как сильно изменилось наше представление о внимании и уважении к женщинам, пишет Oboz.ua.

Подарки, которые когда-то были мечтой, а теперь стали мемом

Фартуки и прихватки

В стране, где хороший текстиль был редкостью, новый фартук казался почти роскошью. Сегодня же такой презент воспринимается как намек на "кухонную" роль женщины — и вряд ли вызовет восторг.

Алюминиевые кастрюли и сковороды

Тяжелая посуда была инвестицией на десятилетия. Советская хозяйка искренне радовалась новой кастрюле, потому что это означало облегчение быта. В современном мире такой подарок выглядит как моветон, сводящий женщину к роли кухарки.

Книга "О вкусной и здоровой пище"

Когда-то — культовое пособие, которое передавали по наследству. Теперь — пылесборник, проигрывающий смартфону с миллионами рецептов. И опять же: подарок не для души, а для хозяйства.

Парфюмы "Красная Москва" и "Тет-а-тет"

В СССР это был пик парфюмерной роскоши. Сегодня — тяжелые, устаревшие ароматы, ассоциирующиеся с бабушкиными сундуками. Хотя духи как категория подарков остаются актуальными, советская классика — точно нет.

Хрустальная ваза

Символ достатка, который гордо выставляли в серванте. Теперь — пережиток прошлого, который редко вписывается в современный интерьер.

Махровые полотенца

В СССР за ними стояли в очередях. Сегодня - обычный товар первой необходимости, который никак не создает праздничного настроения.

Электровафельница или миксер

Техника была дефицитом, поэтому даже неуклюжий и шумный прибор казался подарком мечты. Сейчас же это скорее "подарок для дома", а не для женщины.

Отрез ткани на платье

Возможность сшить что-то уникальное была настоящим счастьем. Теперь индивидуальный пошив - дорогое хобби, а ткани давно перестали быть дефицитом.

Пластмассовые бигуди

Единственный доступный способ сделать прическу "как в кино". Сегодня — символ неудобства и болезненных ночей на жестких цилиндрах.

Что эти подарки говорят об эпохе

Советские "женские" презенты были не столько о романтике, сколько о выживании в условиях дефицита. Они отражали представления государства о роли женщины: хозяйка, хранительница, работница — но не личность со своими желаниями. Современное общество отходит от этого подхода, и именно поэтому большинство тех подарков сегодня выглядят как издевательство.

