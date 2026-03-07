Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

Анна Ярославская
7 марта 2026, 04:08
В конце 2025 года на рынке наблюдался избыток нефти, особенно в регионе Персидского залива.
Путин, нефть
Россия не заработает на нефтяном кризисе, считает Гончар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Главные тезисы:

  • Россия не сможет резко нарастить продажи нефти, поскольку на рынке нет дефицита
  • Если операция США против Ирана не затянется, РФ не получит существенных доходов
  • Разговоры о пересмотре санкций могут быть информационной кампанией Москвы

Военная кампания США против Ирана и возможный рост цен на нефть не решат экономические проблемы России. Даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхдоходы. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, оценивать влияние ситуации нужно не по пиковым ценам на нефть, а по средним показателям. Уже в январе 2026 года дефицит федерального бюджета РФ составил около 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного на весь год дефицита.

видео дня

"Таким ценовым всплеском Россия свои проблемы не решит", — подчеркнул эксперт.

Гончар отметил, что Москва также не может быстро увеличить продажи нефти, поскольку на мировом рынке нет дефицита сырья. Более того, по оценкам OPEC, в конце 2025 года наблюдался даже избыток нефти, значительная часть которого сосредоточена в регионе Персидского залива.

Эксперт объяснил, что сейчас на танкерах находится большое количество так называемой "плавающей нефти". Трейдеры придерживают ее в ожидании более высоких цен на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При этом покупатели также не спешат заключать сделки. Например, Индия частично приостановила закупки российской нефти, а Китай не увеличивает импорт, поскольку в последние месяцы цены на сырье снижались.

"Рано или поздно этот объем нефти будет выброшен на рынок дополнительно, плюс нефтяные резервы – все это приведет к сбалансированию рынка", - сказал Гончар.

Эксперт считает, что если военная операция США против Ирана не затянется более чем на один-два месяца, Россия не получит значительных дополнительных доходов. При этом санкции против российской нефти остаются в силе.

Он также отметил, что разговоры о возможном пересмотре ограничений на российские энергоресурсы могут быть частью информационной кампании Москвы.

"Работает не только страх перед кризисом, но и российское лобби, которое пытается еще больше напугать и без того встревоженных европейцев", — резюмировал Гончар.

Военная операция США и Израиля в Иране

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

На фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Как долго продлится война в Иране: мнение эксперта

Политолог Сергей Таран считает, что война против Ирана продлится действительно 4-5 недель. Ее продолжительность полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или еще кого-то. И завершит он ее тогда, когда это ему будет выгодно.

"А выгодно ее завершить, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией Трампа за его вторую каденцию. На апрель запланирована его встреча с Си. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. И не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Трампу все равно к этому времени нужно объявить себя победителем", - объяснил эксперт.

По мнению политолога, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника.

"И когда придет время для встречи с Си – будет торжественно объявлена победа. К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться. Если же удастся еще изменить и сам режим – это будет действительно джекпот. Но сейчас в планах об этом пока/уже не идет речи", - сказал Таран.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть Иран Михаил Гончар Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

01:32Война
Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

00:19Политика
Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

20:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

"Это была моя вина": Алина Гросу прервала молчание о личном

Последние новости

04:41

Подарки на грани абсурда: что получали женщины в СССР на 8 марта

04:08

РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

03:41

Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

03:30

Жизнь перевернется с ног на голову: судьба готовит перемены для трех знаков зодиака

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
03:03

Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

02:32

Три знака китайского зодиака сорвут большой куш - кому повезет в марте

02:00

Как приготовить запеченный картофель - вкуснее и не придумаешьВидео

01:32

Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Реклама
01:24

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

00:45

Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

00:19

Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

06 марта, пятница
23:45

Без электроэнергии 7 марта: что известно о новых графиках для Киева и области

23:23

Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением

22:44

Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

22:13

"Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца

21:47

Важное послание от Вселенной получат четыре знака зодиака - кто они

21:44

Его "съедят": экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий смещения ПутинаВидео

21:35

Бицепс-желе: Киркорова высмеяли за трясущиеся "мышцы"Видео

20:57

Украинские инкассаторы, задержанные в Венгрии, вернулись на Родину – Сибига

Реклама
20:56

Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

20:52

"Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 мартаВидео

20:45

Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

20:41

Хитрость со стиралкой: одно простое средство — и одежда снова станет белоснежной

20:37

Лет 25: Константина Меладзе застукали с новой пассией

20:19

Он не остановится: Фесенко объяснил, почему Орбан ставит палки в колеса Украине

20:16

РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовясь к новой войне - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": на каком языке говорили на Руси на самом деле

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

19:21

Свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу: детали

19:10

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактикумнение

19:03

22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

18:59

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

18:56

Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

18:35

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

17:51

Человек, готовящийся к концу света, сделал тревожное заявление: чего опасаться

Реклама
17:50

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

17:41

На любую весеннюю погоду: что обувать весной 2026Видео

17:34

Путин "подставляет" Трампа: в The Washington Post узнали о помощи РФ Ирану

17:09

Как кошки показывают хозяевам любовь: жесты, о которых не думают

16:56

Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

16:36

Будет как с картинки: чем подкормить морковь весной для хорошего урожаяВидео

16:34

Атакуют с двух направлений: оккупанты наступают к центру Гришино

16:33

Какое старое название города Хмельницкий: о нем уже не помнят даже местные

16:23

Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщилаВидео

16:20

Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностямиФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять