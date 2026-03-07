РФ не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке: эксперт сказал, что будет с ценами на нефть

В конце 2025 года на рынке наблюдался избыток нефти, особенно в регионе Персидского залива.

Главные тезисы:

Россия не сможет резко нарастить продажи нефти, поскольку на рынке нет дефицита

Если операция США против Ирана не затянется, РФ не получит существенных доходов

Разговоры о пересмотре санкций могут быть информационной кампанией Москвы

Военная кампания США против Ирана и возможный рост цен на нефть не решат экономические проблемы России. Даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхдоходы. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, оценивать влияние ситуации нужно не по пиковым ценам на нефть, а по средним показателям. Уже в январе 2026 года дефицит федерального бюджета РФ составил около 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного на весь год дефицита.

"Таким ценовым всплеском Россия свои проблемы не решит", — подчеркнул эксперт.

Гончар отметил, что Москва также не может быстро увеличить продажи нефти, поскольку на мировом рынке нет дефицита сырья. Более того, по оценкам OPEC, в конце 2025 года наблюдался даже избыток нефти, значительная часть которого сосредоточена в регионе Персидского залива.

Эксперт объяснил, что сейчас на танкерах находится большое количество так называемой "плавающей нефти". Трейдеры придерживают ее в ожидании более высоких цен на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При этом покупатели также не спешат заключать сделки. Например, Индия частично приостановила закупки российской нефти, а Китай не увеличивает импорт, поскольку в последние месяцы цены на сырье снижались.

"Рано или поздно этот объем нефти будет выброшен на рынок дополнительно, плюс нефтяные резервы – все это приведет к сбалансированию рынка", - сказал Гончар.

Эксперт считает, что если военная операция США против Ирана не затянется более чем на один-два месяца, Россия не получит значительных дополнительных доходов. При этом санкции против российской нефти остаются в силе.

Он также отметил, что разговоры о возможном пересмотре ограничений на российские энергоресурсы могут быть частью информационной кампании Москвы.

"Работает не только страх перед кризисом, но и российское лобби, которое пытается еще больше напугать и без того встревоженных европейцев", — резюмировал Гончар.

Военная операция США и Израиля в Иране

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп также дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

На фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Как долго продлится война в Иране: мнение эксперта

Политолог Сергей Таран считает, что война против Ирана продлится действительно 4-5 недель. Ее продолжительность полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или еще кого-то. И завершит он ее тогда, когда это ему будет выгодно.

"А выгодно ее завершить, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией Трампа за его вторую каденцию. На апрель запланирована его встреча с Си. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. И не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Трампу все равно к этому времени нужно объявить себя победителем", - объяснил эксперт.

По мнению политолога, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника.

"И когда придет время для встречи с Си – будет торжественно объявлена победа. К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться. Если же удастся еще изменить и сам режим – это будет действительно джекпот. Но сейчас в планах об этом пока/уже не идет речи", - сказал Таран.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

